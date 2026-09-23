Внаслідок ворожої атаки: відома компанія втратила розподільчий центр

Росія зруйнувала розподільчий центр компанії "Делві" у Кривому Розі. Атака відбулася у суботу, 19 вересня.

Що відомо про атаку на компанію "Делві"

Вся команда перебуває в безпеці, ніхто зі співробітників не постраждав, про що повідомили у соцмережах компанії у середу, 23 вересня.

Попри втрату логістичного хабу і великої кількості товару, маркети Делві продовжують працювати у звичному режимі і чекають на кожного з вас!

– йдеться у повідомленні.

Наразі команда вже перебудовує ланцюги постачання, розгортає резервні потужності та робить усе можливе, аби на полицях маркетів компанії завжди були всі необхідні товари.

Нагадаємо, що наразі Росія активно атакує українські заклади, компанії, магазини тощо. Також удари здійснюються по складах, зокрема продовольчих.

Так у ніч на 8 вересня ворог атакував столицю балістикою, внаслідок чого у Солом'янському районі міста було пошкоджено супермаркет VARUS. Внаслідок атаки співробітники не постраждали.

А у серпні росіяни атакували супермаркет "Сільпо". Виникли пожежі на двох розподільчих центрах компанії. Загинуло шість працівників компанії.