Что известно о атаке на компанию "Делви"

Вся команда находится в безопасности, никто из сотрудников не пострадал, что сообщили в соцсетях компании в среду, 23 сентября.

Несмотря на потерю логистического хаба и большого количества товара, магазины "Делви" продолжают работать в обычном режиме и ждут каждого из вас!

– говорится в сообщении.

В настоящее время команда уже перестраивает цепочки поставок, задействует резервные мощности и делает все возможное, чтобы на полках магазинов компании всегда были все необходимые товары.

Напомним, что в настоящее время Россия активно проводит атаки на украинские учреждения, компании, магазины и т. д. Также наносятся удары по складам, в частности продовольственным.

Так, в ночь на 8 сентября враг нанес ракетную атаку по столице, в результате чего в Соломенском районе города был поврежден супермаркет VARUS. В результате атаки сотрудники не пострадали.

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А в августе россияне провели атаку на супермаркет "Сильпо". Возникли пожары на двух распределительных центрах компании. Погибли шесть сотрудников компании.