Что известно об атаке на VARUS
На данный момент ни один сотрудник не пострадал, что сообщили в компании VARUS.
Команда компании выражает искренние соболезнования жителям соседних домов, которые также пострадали в результате этого удара,
– говорится в сообщении.
На месте происшествия работают спасатели и коммунальные службы:
- разобрали завалы;
- вывозят обломки;
- оценивают масштабы разрушений.
Отмечается, что сеть супермаркетов VARUS остается рядом с киевлянами. В частности, для удобства горожан и гостей города продолжают работать ближайшие магазины. Они находятся по адресам:
- улица Василия Тютюнника, 39;
- улица Васильковская, 34.
Кроме того, доступна доставка на VARUS.UA.
Напомним, что СМИ уже писали об атаке на VARUS. Часть здания фактически разрушена.