Что известно об атаке на VARUS

На данный момент ни один сотрудник не пострадал, что сообщили в компании VARUS.

Команда компании выражает искренние соболезнования жителям соседних домов, которые также пострадали в результате этого удара,

– говорится в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели и коммунальные службы:

разобрали завалы;

вывозят обломки;

оценивают масштабы разрушений.

Отмечается, что сеть супермаркетов VARUS остается рядом с киевлянами. В частности, для удобства горожан и гостей города продолжают работать ближайшие магазины. Они находятся по адресам:

улица Василия Тютюнника, 39;

улица Васильковская, 34.

Кроме того, доступна доставка на VARUS.UA.

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Напомним, что СМИ уже писали об атаке на VARUS. Часть здания фактически разрушена.