Об этом сообщает "РБК-Украина".

Что известно об атаке на супермаркет?

В ночь на 8 сентября российские войска в очередной раз провели атаку на Киев. В результате обстрела значительные разрушения понес супермаркет VARUS в Соломенском районе столицы.

Часть здания магазина фактически разрушена. На месте также образовалась большая воронка, что свидетельствует о мощности удара.

Российская атака сильно повредила VARUS в Киеве / Фото "РБК-Украина"

Последствия атаки в настоящее время устраняют соответствующие службы. Информация о возможных пострадавших и других повреждениях уточняется.

Напомним, в ночь на 8 сентября Россия вновь атаковала Киевскую область, в результате чего были повреждены жилые дома, предприятия, складские помещения и автомобили. На данный момент известно об одном пострадавшем в Белой Церкви – мужчина получил осколочные ранения. Наибольшие повреждения получили объекты в нескольких районах области.

В Броварском районе повреждены три частных дома и автомобиль. В Бориспольском районе в результате атаки повреждены складское помещение и предприятие, а пожар полностью уничтожил семь грузовых автомобилей. В Фастовском районе повреждены три частных дома, а в Обуховском – еще один.

В Белоцерковском районе зафиксированы повреждения производственного и складского помещений, двух многоквартирных домов и частного домовладения. Кроме того, в Шевченковском районе из-за падения обломков вспыхнул пожар в складских помещениях. В Подольском районе повреждено здание, однако возгорания не произошло.

В настоящее время на местах работают спасатели и аварийные службы, которые ликвидируют последствия российской атаки.