Про це повідомляє "РБК-Україна".
Що відомо про атаку на супермаркет?
У ніч проти 8 вересня російські війська вкотре атакували Київ. Унаслідок обстрілу значних руйнувань зазнав супермаркет VARUS у Солом’янському районі столиці.
Частину будівлі магазину фактично зруйновано. На місці також утворилася велика вирва, що свідчить про потужність удару.
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Російська атака сильно пошкодила VARUS у Києві / Фото "РБК-Україна"
Наслідки атаки наразі ліквідовують відповідні служби. Інформація про можливих постраждалих та інші пошкодження уточнюється.