Зокрема, на промислових підприємствах та логістичному комплексі, пише ДСНС. 24 Канал переказує, що відомо на цей момент.

Чергова повітряна атака на Київщину: що відомо про наслідки?

Ввечері на 7 вересня ворог вдарив безпілотниками по Київській області. Особливо дісталося Бориспільському та Фастівському районам.

Як повідомили у ДСНС України, повітряна атака російської армії спричинила руйнування на об'єктах цивільної інфраструктури. Унаслідок влучань спалахнули пожежі.

На одному з промислових об'єктів Бориспільщини вогонь повністю знищив 7 вантажних автомобілів. Крім того, росіяни двічі атакували будівлю одного з логістичних комплексів району.

Рятувальні підрозділи оперативно прибули на місця. Наразі всі ці пожежі ліквідовані.

Наслідки атаки ворога по Київській області: дивіться відео ДСНС

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Додамо, що на ніч 8 вересня монітори прогнозували високу ймовірність ракетної атаки – вже відомо про кілька бортів стратегічної авіації Росії у небі. Також триває атака БпЛА та є загроза балістики.