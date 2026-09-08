Зокрема, на промислових підприємствах та логістичному комплексі, пише ДСНС. 24 Канал переказує, що відомо на цей момент.
Чергова повітряна атака на Київщину: що відомо про наслідки?
Ввечері на 7 вересня ворог вдарив безпілотниками по Київській області. Особливо дісталося Бориспільському та Фастівському районам.
Як повідомили у ДСНС України, повітряна атака російської армії спричинила руйнування на об'єктах цивільної інфраструктури. Унаслідок влучань спалахнули пожежі.
На одному з промислових об'єктів Бориспільщини вогонь повністю знищив 7 вантажних автомобілів. Крім того, росіяни двічі атакували будівлю одного з логістичних комплексів району.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Рятувальні підрозділи оперативно прибули на місця. Наразі всі ці пожежі ліквідовані.
Наслідки атаки ворога по Київській області: дивіться відео ДСНС
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.
Додамо, що на ніч 8 вересня монітори прогнозували високу ймовірність ракетної атаки – вже відомо про кілька бортів стратегічної авіації Росії у небі. Також триває атака БпЛА та є загроза балістики.