Про це повідомляють моніторингові канали.

Що відомо про загрозу?

У західній частині Росії перебувають 6 споряджених Ту-95МС, які можуть бути готовими до виконання бойового вильоту. Водночас повідомляється про зліт щонайменше 4 стратегічних бомбардувальників Ту-160, які рухаються західним курсом.

За попередніми розрахунками, вихід Ту-160 на можливі пускові рубежі очікується близько 02:00.

Окремою загрозою залишаються реактивні безпілотники, які вже атакують Київщину та Вінниччину. Протягом ночі російські військові можуть здійснити додаткові запуски, зокрема для ударів по Київській області та, ймовірно, західніших регіонах України.

Також високою залишається балістична загроза. Російські сили активно присутні у Брянській, Курській та Воронезькій областях і мають там запас боєприпасів. Тому не виключене застосування "Іскандерів", С-400 або ракет "Циркон". Запуск такого озброєння може відбутися фактично у будь-який момент, а час підльоту балістичних ракет до окремих регіонів України може бути дуже коротким.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та у разі її оголошення перебувати в укриттях.

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