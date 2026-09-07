Про це в інтерв'ю для "Укрінформу" розповів очільник ГУР Олег Іващенко.

Як Росія змінює своє озброєння для комбінованих атак по Україні?

Очільник ГУР наголошує, що кількість реактивних "Шахедів" у складі російських ударів може становити 120, 300 і навіть 500 за добу. При цьому противник намагається максимально ускладнити роботу української протиповітряної оборони, одночасно запускаючи різні типи засобів ураження.

Йдеться про балістичні та крилаті ракети, баражуючі боєприпаси, реактивні "Шахеди" та інші ударні безпілотники. Така тактика змушує українську ППО одночасно працювати по цілях із різними характеристиками та способами польоту.

Окремою загрозою, за словами Іващенка, стають нові баражуючі боєприпаси. За характеристиками вони є своєрідним проміжним варіантом між реактивним дроном і крилатою ракетою. Такі засоби можуть розвивати швидкість близько 500 – 600 кілометрів на годину, а в окремих випадках – до 700 кілометрів на годину. Запускати їх можуть як із повітряних, так і з наземних платформ.

Крім того, нові боєприпаси оснащують системами штучного інтелекту та машинного зору, що підвищує їхню автономність і точність. Найбільш масово Росія застосовує, зокрема, "Бандероль" та "Дань-Т".

Водночас їхня бойова частина значно важча, ніж у безпілотників типу "Герань»/«Шахед". За наведеними даними, маса бойової частини "Бандеролі" та "Дань-Т" перевищує 130 кілограмів, тоді як у "Геранів" та "Шахедів" вона становить приблизно 50 – 90 кілограмів.

Іващенко зазначає, що ще одна особливість таких засобів – більша автономність. Росіяни прагнуть зробити їх менш залежними від зовнішнього управління, що потенційно ускладнює їхнє виявлення, супровід і перехоплення українською ППО.

Чому Росія комбінує різне озброєння?

Окремо залишається серйозна загроза з боку балістичних ракет. Саме цей тип цілей є одним із найскладніших для перехоплення. Серед таких засобів – російські "Іскандери" та "Циркони". Для боротьби з балістикою Україні потрібні відповідні протиракетні спроможності та достатня кількість перехоплювачів. Зокрема, важливим залишається забезпечення систем Patriot ракетами PAC-3.

Росія намагається створити для України максимально складну комбіновану загрозу, одночасно використовуючи балістичні й крилаті ракети, реактивні "Шахеди"», інші ударні безпілотники та нові баражуючі боєприпаси.

Противник адаптується. І наше завдання – адаптуватися швидше,

– наголошує керівник ГУР.

Для протидії цим загрозам важлива спільна робота розвідки та Сил оборони. Розвідка забезпечує українські підрозділи й органи військового управління необхідною інформацією та перебуває у взаємодії з Повітряними силами, які використовують ці дані для підготовки до відбиття атак.

Нагадаємо, в мережі поширювала інформацію, що окупанти почали використовувати "Шахеди", як носії для FPV-дронів, але наразі немає підтверджень цій інформації. Авіаексперт Костянтин Криволап вважає таку схему технічно можливою, але складною, а значно перспективнішими називає керовані рої дронів, які можуть активніше з'явитися вже наступного року.