Об этом в интервью"Укринформу" рассказал глава ГУР Олег Иващенко.

Как Россия меняет свое вооружение для комбинированных атак на Украину?

Глава ГУР отмечает, что количество реактивных "Шахедов" в составе российских ударов может составлять 120, 300 и даже 500 в сутки. При этом противник пытается максимально затруднить работу украинской противовоздушной обороны, одновременно запуская различные типы средств поражения.

Речь идет о баллистических и крылатых ракетах, барражирующих боеприпасах, реактивных "Шахедах" и других ударных беспилотниках. Такая тактика вынуждает украинскую ПВО одновременно работать по целям с различными характеристиками и способами полета.

Отдельной угрозой, по словам Иващенко, становятся новые барражирующие боеприпасы. По своим характеристикам они представляют собой своеобразный промежуточный вариант между реактивным дроном и крылатой ракетой. Такие средства могут развивать скорость около 500–600 километров в час, а в отдельных случаях – до 700 километров в час. Запускать их можно как с воздушных, так и с наземных платформ.

Кроме того, новые боеприпасы оснащаются системами искусственного интеллекта и машинного зрения, что повышает их автономность и точность. Наиболее массово Россия применяет, в частности, "Бандероль" и "Дань-Т".

В то же время их боевая часть значительно тяжелее, чем у беспилотников типа "Герань"/"Шахед". По приведенным данным, масса боевой части "Бандероли" и "Дань-Т" превышает 130 килограммов, тогда как у "Гераней" и "Шахедов" она составляет примерно 50–90 килограммов.

Иващенко отмечает, что еще одна особенность таких средств – большая автономность. Россияне стремятся сделать их менее зависимыми от внешнего управления, что потенциально затрудняет их обнаружение, сопровождение и перехват украинской ПВО.

Почему Россия комбинирует различное вооружение?

Отдельно стоит упомянуть серьезную угрозу со стороны баллистических ракет. Именно этот тип целей является одним из самых сложных для перехвата. Среди таких средств – российские "Искандеры" и "Цирконы". Для борьбы с баллистическими ракетами Украине необходимы соответствующие противоракетные возможности и достаточное количество перехватчиков. В частности, важным остается обеспечение систем Patriot ракетами PAC-3.

Россия пытается создать для Украины максимально сложную комбинированную угрозу, одновременно используя баллистические и крылатые ракеты, реактивные "Шахеды", другие ударные беспилотники и новые барражирующие боеприпасы.

Противник адаптируется. И наша задача – адаптироваться быстрее,

– подчеркивает руководитель ГУР.

Для противодействия этим угрозам важна совместная работа разведки и Сил обороны. Разведка обеспечивает украинские подразделения и органы военного управления необходимой информацией и взаимодействует с Воздушными силами, которые используют эти данные для подготовки к отражению атак.

Напомним, в сети распространялась информация о том, что оккупанты начали использовать "Шахеды" в качестве носителей для FPV-дронов, но пока нет подтверждений этой информации. Авиаэксперт Константин Криволап считает такую схему технически возможной, но сложной, а гораздо более перспективными называет управляемые рои дронов, которые могут активнее появиться уже в следующем году.