В частности, на промышленных предприятиях и в логистическом комплексе, сообщает ГСЧС. 24 Канал передает, что известно на данный момент.

Очередная воздушная атака на Киевскую область: что известно о последствиях?

Вечером 7 сентября враг нанес удар беспилотниками по Киевской области. Особенно пострадали Бориспольский и Фастовский районы.

Как сообщили в ГСЧС Украины, воздушная атака российской армии привела к разрушениям на объектах гражданской инфраструктуры. В результате попаданий вспыхнули пожары.

На одном из промышленных объектов Бориспольского района огонь полностью уничтожил 7 грузовых автомобилей. Кроме того, россияне дважды провели атаку на здание одного из логистических комплексов района.

Спасательные подразделения оперативно прибыли на места. На данный момент все эти пожары ликвидированы.

Последствия атаки врага по Киевской области: смотрите видео ГСЧС

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Добавим, что на ночь 8 сентября мониторы прогнозировали высокую вероятность ракетной атаки – уже известно о нескольких самолетах стратегической авиации России в небе. Также продолжается атака БПЛА и есть угроза баллистики.