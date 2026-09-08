В частности, на промышленных предприятиях и в логистическом комплексе, сообщает ГСЧС. 24 Канал передает, что известно на данный момент.
Очередная воздушная атака на Киевскую область: что известно о последствиях?
Вечером 7 сентября враг нанес удар беспилотниками по Киевской области. Особенно пострадали Бориспольский и Фастовский районы.
Как сообщили в ГСЧС Украины, воздушная атака российской армии привела к разрушениям на объектах гражданской инфраструктуры. В результате попаданий вспыхнули пожары.
На одном из промышленных объектов Бориспольского района огонь полностью уничтожил 7 грузовых автомобилей. Кроме того, россияне дважды провели атаку на здание одного из логистических комплексов района.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Спасательные подразделения оперативно прибыли на места. На данный момент все эти пожары ликвидированы.
Последствия атаки врага по Киевской области: смотрите видео ГСЧС
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Добавим, что на ночь 8 сентября мониторы прогнозировали высокую вероятность ракетной атаки – уже известно о нескольких самолетах стратегической авиации России в небе. Также продолжается атака БПЛА и есть угроза баллистики.