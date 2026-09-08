Що відомо про атаку на VARUS

Станом на зараз жоден співробітник не постраждав, про що повідомили в компанії VARUS.

Команда компанії висловлює щирі співчуття мешканцям сусідніх будинків, хто також постраждав через цей удар,

– йдеться у повідомленні.

На місці події працюють рятувальники та комунальні служби:

розбирають завали;

вивозять уламки;

оцінюють масштаби руйнувань.

Наголошується, що мережа супермаркетів VARUS залишається поруч із киянами. Зокрема, для зручності містян та гостей міста продовжують працювати найближчі магазини. Вони знаходяться за адресами:

вулиця Василя Тютюнника, 39;

вулиця Васильківська, 34.

Крім того, доступна доставка на VARUS.UA.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Нагадаємо, що медіа вже писали про атаку на VARUS. Частину будівлі фактично зруйновано.