Де може з'явитися новий VARUS

Мережа VARUS планує зайти в Кропивницький, пише UCSC.

Про підготовку до відкриття свідчить оголошення про пошук працівників. Зокрема, компанія шукала адміністратора магазину, однак цю вакансію вже закрили. В оголошенні була вказана адреса майбутнього магазину: вул. Олексія Теліги, 8.

Вихід VARUS у Кропивницький також підтвердив директор департаменту розвитку та будівництва мережі Сергій Цвєтков у колонці для Української Ради Торгових Центрів.

За його словами, наразі компанія перебуває на фінальному етапі домовленостей. Після їх завершення розпочнеться безпосередня підготовка до реалізації проєкту.

VARUS планує не один магазин

У компанії розглядають Кропивницький не як разову точку для відкриття, а як перспективний напрямок для подальшого розвитку мережі.

Водночас я бачу великий потенціал цього міста, тому мова йде не про одне відкриття. Ми плануємо низку магазинів у різних районах Кропивницького, і потенційні локації для них у нас уже є,

– розповів Цвєтков.

За словами представника компанії, нові торгові точки розвиватимуть концепцію, яку VARUS уже використовує у своїй мережі.

Склад VARUS опинився під атакою Росії 31 серпня

У ніч з 30 на 31 серпня знову було атаковано склад VARUS у Київській області, повідомили в компанії.

Сама атака завдала значних збитків: було пошкоджено та знищено велику кількість наших товарів. Через це найближчим часом можливі затримки з поставками та тимчасова відсутність окремих позицій на полицях наших магазинів,

– говорять у мережі.

VARUS уже намагається відновити постачання та забезпечити магазини товарами, проте проблеми з поставками все ж можливі.