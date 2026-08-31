Де може з'явитися новий VARUS
Мережа VARUS планує зайти в Кропивницький, пише UCSC.
Про підготовку до відкриття свідчить оголошення про пошук працівників. Зокрема, компанія шукала адміністратора магазину, однак цю вакансію вже закрили. В оголошенні була вказана адреса майбутнього магазину: вул. Олексія Теліги, 8.
Вихід VARUS у Кропивницький також підтвердив директор департаменту розвитку та будівництва мережі Сергій Цвєтков у колонці для Української Ради Торгових Центрів.
За його словами, наразі компанія перебуває на фінальному етапі домовленостей. Після їх завершення розпочнеться безпосередня підготовка до реалізації проєкту.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
VARUS планує не один магазин
У компанії розглядають Кропивницький не як разову точку для відкриття, а як перспективний напрямок для подальшого розвитку мережі.
Водночас я бачу великий потенціал цього міста, тому мова йде не про одне відкриття. Ми плануємо низку магазинів у різних районах Кропивницького, і потенційні локації для них у нас уже є,
– розповів Цвєтков.
За словами представника компанії, нові торгові точки розвиватимуть концепцію, яку VARUS уже використовує у своїй мережі.
Склад VARUS опинився під атакою Росії 31 серпня
У ніч з 30 на 31 серпня знову було атаковано склад VARUS у Київській області, повідомили в компанії.
Сама атака завдала значних збитків: було пошкоджено та знищено велику кількість наших товарів. Через це найближчим часом можливі затримки з поставками та тимчасова відсутність окремих позицій на полицях наших магазинів,
– говорять у мережі.
VARUS уже намагається відновити постачання та забезпечити магазини товарами, проте проблеми з поставками все ж можливі.