Що відомо про можливу угоду

Загалом Varus може поглинути близько 250 магазинів. Відповідну заяву вже розглядає Антимонопольний комітет України.

ТОВ "Омега", яке є оператором мережі Varus, звернулося до АМКУ із заявою про отримання контролю над ТОВ "Арітейл" – компанією, що управляє мережею магазинів "Коло".

Документи були подані ще 4 червня, а рішення щодо концентрації Антимонопольний комітет має ухвалити під час засідання 16 липня. Наразі сторони не розкривають деталей потенційної угоди.

Що відомо про Varus і "Коло"

Мережа Varus працює в Україні з 2003 року. Перший супермаркет відкрився у Дніпрі. Сьогодні компанія управляє:

115 супермаркетами;

DarkStore у Києві;

магазинами формату To Go;

Тим часом перший магазин "Коло" відкрили в травні 2017-го. Мережа налічує понад 250 магазинів у Києві, Київській області та Одесі.

До слова, нещодавно стало відомо, що також зникне мережа супермаркетів "Арсен". Львівська група "Євротек" вирішила закрити мережі супермаркетів "Арсен", "Фреш", "Союз" і "Квартал".

Власник мережі називає вихід з ринку "плановим" і "контрольованим". Попри те, що виторг торік зріс на 21,2% – до 3 мільярдів гривень – компанія залишалася збитковою.

За його словами, для торгових площ уже шукають нових орендарів. Також він пояснив, що рішення про закриття ухвалили після детального аналізу ринку та бажання зосередитися на нових проєктах у сфері девелопменту та соціальних ініціатив.