Где может появиться новый VARUS

Сеть VARUS планирует выйти в Кропивницкий, пишет UCSC.

О подготовке к открытию свидетельствует объявление о поиске сотрудников. В частности, компания искала администратора магазина, однако эта вакансия уже закрыта. В объявлении был указан адрес будущего магазина: ул. Алексея Телиги, 8.

Выход VARUS в Кропивницкий также подтвердил директор департамента развития и строительства сети Сергей Цветков в колонке для Украинской Рады торговых центров.

По его словам, в настоящее время компания находится на заключительном этапе переговоров. После их завершения начнется непосредственная подготовка к реализации проекта.

VARUS планирует открыть не один магазин

В компании рассматривают Кропивницкий не как разовую точку для открытия, а как перспективное направление для дальнейшего развития сети.

В то же время я вижу большой потенциал этого города, поэтому речь идет не об одном открытии. Мы планируем ряд магазинов в разных районах Кропивницкого, и потенциальные локации для них у нас уже есть,

– рассказал Цветков.

По словам представителя компании, новые торговые точки будут развивать концепцию, которую VARUS уже использует в своей сети.

Склад VARUS подвергся атаке со стороны России 31 августа

В ночь с 30 на 31 августа вновь был осуществлен налет на склад VARUS в Киевской области, сообщили в компании.

Сама атака нанесла значительный ущерб: было повреждено и уничтожено большое количество наших товаров. Из-за этого в ближайшее время возможны задержки с поставками и временное отсутствие отдельных позиций на полках наших магазинов,

– сообщают в сети.

VARUS уже пытается возобновить поставки и обеспечить магазины товарами, однако проблемы с поставками все же возможны.