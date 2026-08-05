Российский удар взял жизни сотрудников "Сильпо"

Сеть супермаркетов "Сильпо" сообщила о трагических последствиях массированного российского обстрела в ночь на 5 августа. В результате атаки возникли пожары на двух распределительных центрах компании.

По информации пресс-службы, по последним данным, погибли шестеро сотрудников. В то же время информация о количестве пострадавших еще уточняется.

Погибли 6 сотрудников / Скриншот из Facebook

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В компании подчеркнули, что эта трагедия стала большой утратой для всего коллектива, и заверили, что поддерживают постоянную связь с семьями погибших и пострадавших.

Компания пообещала поддержку семьям погибших

В своем обращении "Сильпо" выразило соболезнования близким погибших сотрудников и заявило о готовности оказать всю необходимую помощь.

"По последним данным, шестеро сотрудников погибли. Информация о количестве пострадавших пока уточняется. Это невыразимая утрата для всех нас. Мы постоянно на связи с близкими пострадавших и готовы оказать всю необходимую помощь", – отметили в компании.

Также в "Сильпо" выразили самые искренние соболезнования семьям и друзьям погибших. Последствия российской атаки еще ликвидируются, а информация о пострадавших и масштабах разрушений продолжает обновляться.

Обратите внимание, что массированная российская атака на Киев и область нанесла значительный ущерб не только жилой застройке, но и бизнесу. После ударов по магазинам, складам и логистическим объектам правительство анонсировало срочные меры по поддержке предприятий.