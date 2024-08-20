Затримки пенсій у серпні: кому виплати не прийдуть вчасно

У серпні 2024 року багато українців можуть зіткнутися з затримками у виплатах пенсій. Кому це може загрожувати, читайте далі.

Що робити, якщо затримують пенсію в Україні

Якщо пенсіонер все не отримує пенсійний виплати на картку, то йому насамперед слід перевірити термін її дії. Це можна зробити, зайшовши у власний кабінет або просто переглянувши дані на картці. Втім, навіть після закінчення терміну дії картки пенсіонер не залишиться без доступу до власних коштів.

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Річ у тім, що пенсійні виплати продовжують надходити на рахунок, тому для отримання грошей достатньо замовити нову картку. Якщо ж терміново потрібна готівка, можна звернутися до відділення банку з паспортом та отримати гроші безпосередньо у касі.

Якщо термін картки дійсно закінчився, то спершу з'ясуйте, чи є можливість автоматичного продовження. Якщо така опція відсутня, картку доведеться перевипустити. Для цього зверніться до відділення банку.