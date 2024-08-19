Інформація для переселенців: хто з ВПО не отримає пенсію у вересні

Пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, мають проходити обов'язкову ідентифікацію. Інакше їхні виплати можуть бути заморожені.

Як проходить процедура ідентифікації

Ідентифікація має відбуватись кожні 6 місяців. Якщо пенсіонер не проходить цю процедуру своєчасно, його виплати може "утримувати" ПФУ до з'ясування всіх обставин.

Читайте також Дочірня компанія "Росатому" у Нідерландах забезпечує додатковий дохід Росії

Тобто, Пенсійний фонд заморожує кошти пенсіонера і не передає йому на особистий рахунок. Гроші не будуть надходити, поки громадянин не підтвердить свою особу. Це потрібно, аби своєчасно виявити, що рахунком пенсіонера заволодів зловмисник.

Громадянин може пройти ідентифікацію онлайн, офлайні навіть за кордоном. Зараз українцям доступні такі методи:

звернення у відділення ПФУ

звернення у АТ "Ощадбанк";

через вебпортал Пенсійного фонду;

за допомогою відеоконференції(за попереднім погодженням зі спеціалістом):

у дипломатичній установі України за кордоном.



Як подати заяву для проходження відеоідентифікації/Facebook ПФУ

Коли особа проходить ідентифікацію, її виплати автоматично поновлюються.