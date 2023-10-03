Наскільки зростуть тарифи у 2024 році

Вартість комунальних послуг для українців цьогоріч зросла. Однак, вірогідно, це не кінцева ціна і у 2024 році платіжки будуть втричі більші.

Вартість комуналки у 2024 році

США вважають, що українському уряду необхідно переглянути значення тарифів. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко прогнозує якою стане комуналка у 2024 році.

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На думку Попенко, у наступному році електроенергія коштуватиме від 5 гривень за кіловат-годину. Зараз цей тариф складає – 2,64 гривні за кіловат-годину.

Газ, вірогідно, дорожчатиме не одразу. Спочатку його ціна буде 11 гривень за куб сировини, а потім – 15 гривень. Централізоване теплопостачання та гаряча вода також можуть зрости у ціні до 50%.

Як вплине зростання комуналки на українців

Безумовно, якщо виростуть тарифи, зросте кількість людей, яким необхідні будуть субсидії. Міністерка Жолнович каже, що уряд розуміє ці ризики.

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики Ми до цього готові. Ми вже розробили цифровий режим. Це дозволить нам в автоматичному режимі тим, хто має право на субсидію, повідомити про це проактивно. У бюджеті на 2024 рік передбачено 50 мільярдів гривень на субсидії.

Директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, своєю чергою, наполягає на поступовому впровадженні змін. Адже це обов'язкова вимога міжнародних партнерів, яку не вдасться уникнути. На думку Пендзина, якщо "відпустити" тарифи, то вони можуть зрости ледь не втричі. А цього допустити не можна.

Чи буде зростання тарифів у 2023 році

Уряд запевняє, що зростання вартості тарифів до кінця року не буде. Керівництво "Нафтогазу" повідомили, що до кінця опалювального сезону ціни на газ не зміняться. Зокрема і тому, що Україна має достатні запаси цієї сировини.

Електроенергія також залишатиметься на тому самому рівні. Зараз різницю між тарифом і реальної вартості покривають регулятори.