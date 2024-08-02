Після закінчення контракту: Кишинів не заважатиме поставкам "Газпрому" в Придністров'я

Після закінчення контракту "Газпрому" з Україною на транзит газу, Кишинів не перешкоджатиме постачанню російського газу до Придністров'я. Контракт завершується 1 січня 2025 року.

Постачання газу у Придністров'я

З наближенням дати закінчення контракту на транзит природного газу через Україну 1 січня 2025 року аналітики визначили два потенційні сценарії поведінки російського енергетичного гіганта "Газпром". Розвиток цієї ситуації може мати значні наслідки для енергетичних ринків та регіональної геополітики.

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Один із сценаріїв передбачає, що російська сторона шукатиме альтернативні маршрути для постачання газу в придністровський регіон, враховуючи контрактні зобов'язання "Газпрому" перед компанією "Молдовагаз". У такому разі влада Республіки Молдова не перешкоджатиме подальшому постачанню природного газу АТ "Молдовагаз" у ТОВ "Тираспольтрансгаз",

– написало ЗМІ.

Другий варіант полягає в тому, що у разі припинення поставок природного газу з боку "Газпрому" Міненерго поетапно введе низку заходів для подолання наслідків, які можуть виникнути.

Втім, навіть у разі припинення постачання природного газу з боку "Газпрому", міністерство оцінює, що дефіциту газу для споживачів правобережжя не виникне, і відключення споживачів із безперервним режимом роботи не знадобиться,

– зазначили у медіа.

Міністерство енергетики висловило впевненість у здатності АТ "Енергоком" постачати необхідну кількість газу захищеним або вразливим споживачам у Придністровському регіоні. Це постачання буде здійснюватися через ТОВ "Тираспольтрансгаз" за умови належної оплати ціни закупівлі газу.

Попри це у міністерстві відзначають ризики щодо спроможності споживачів оплачувати газ за ринковими цінами.

Відомство наголосило на необхідності збільшення імпорту електроенергії з ЄС для забезпечення енергопостачання правого берега Дністра. Цей захід є частиною плану дій у надзвичайних ситуаціях на випадок потенційно складного сценарію, який також передбачає посилення пропускної спроможності кордону з Румунією.

В кінці травня міністр енергетики Молдови Віктор Парліков повідомляв про неофіційну домовленість з Україною щодо продовження постачань природного газу в Придністров'я після закінчення терміну дії транзитного контракту з ПАТ "Газпром" наприкінці 2024 року.