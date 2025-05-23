В обхід санкцій: німецька фірма поставила Росії обладнання на мільйони євро

Німецька компанія Kontron постачала до Росії заборонені технології, попри запровадження санкцій Євросоюзу. Раніше фірма обіцяла відмовитися від роботи в Російській Федерації.

Яке обладнання постачала німецька компанія до Росії

Технологічна компанія Kontron продовжила постачати чутливе телекомунікаційне обладнання вже після того, як Євросоюз у 2023 році посилив санкції проти Росії. Для цього вона використала свою дочірню фірму в Словенії, повідомляє Канал 24 з посиланням на Politico.

Дивіться також Попри санкції Польща продовжує закуповувати російські овочі: зріс імпорт огірка

Як з’ясувало видання, Kontron з липня по листопад 2023 року відправила до Росії обладнання на понад 3,5 мільйона євро.

За цей час компанія здійснила 11 поставок від своєї словенської "дочки" до російської філії Iskra Technologies. Зокрема, Kontron експортувала заборонене телекомунікаційне обладнання – пристрій SI3000, здатний здійснювати моніторинг і перехоплення комунікацій.

Важливо! Поставки відбулися вже після того, як набрав чинності 11 пакет санкцій ЄС проти Росії, що обмежив експорт високих технологій і товарів подвійного призначення.

Що говорять у Kontron про поставки забороненого обладнання

У Kontron порушення санкцій ЄС в здійснених поставках не побачили. Компанія заявила, що виконала старі замовлення, дозволені за ліцензіями, виданими урядом Словенії.

Також Kontron запевняє, що після червня 2023 року нові постачання до Росії не здійснювала, а лише виконувала раніше дозволені угоди.

Раніше німецька компанія заявляла, що виходить з російського ринку. Kontron засудила повномасштабне вторгнення Росії до України й пообіцяла не інвестувати у Російську Федерацію.

У 2022-му компанія заявила про поступове скорочення своєї присутності.

Останні звіти показують, що чисельність працівників компанії в Росії зменшилась з 600 до 240 осіб.

Однак її дочірня компанія Iskra Technologies, що отримувала заборонене обладнання в Росії, досі залишається у власності Kontron. У грудні 2024 року ЄС включив її до санкційного списку.

Варто знати! Єврокомісія та німецька митна служба наразі не підтвердили, що проводять розслідування щодо Kontron. Утім ситуація викликала занепокоєння, адже Росія продовжує отримувати з Європи важливі технології, попри численні санкції ЄС.