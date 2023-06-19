Є різниця чи ні: чим токени відрізняються від криптомонет

19 червня 2023, 17:12
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Інколи виникає плутанина у використанні понять токени та койни. Їх заведено називати монетами, але між ними є принципова різниця, яку потрібно знати.

Яка різниця між койнами та токенами

Почнемо з того, що усі криптовалюти базуються на блокчейні або індивідуально створеному з нуля (койни), або вже використаному (токени). Прикладом першого є Bitcoin. Також варто врахувати такі властивості койнів:

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  • Емісія криптовалют здійснюється лише децентралізовано;
  • Верифікація монет також виконується децентралізовано;
  • Вартість криптомонети повністю регулюється ринком, тому безпосередньо залежить від співвідношення попиту та пропозиції;
  • Криптовалюти завжди випускаються на власному блокчейні.
Зауважте! Токени – це пропозиція платформ для смарт-контрактів. Вони виконують роль умовних монет, які використовуються для стимуляції активності користувачів та оплати комісій під час виконання широкого спектра завдань. Простими словами, це умовна валюта, яку радше використовують для обміну у вузькій системі, наприклад Ethereum.

Основна різниця між койнами та токенами полягає в наступному:

  • Монети криптовалют випускаються і функціонують на власному блокчейні, тоді як токени працюють на сторонньому;
  • Випуск та верифікація токенів може бути як централізованою, так і децентралізованою;
  • Ціна токена залежить від широкого спектра факторів, крім співвідношення попиту та пропозиції.

Тож койни це самостійні криптогроші, які ми можемо використовувати за бажанням, наприклад під час онлайн-покупок, а токени можна використовувати лише у деяких операціях – це аналогія цінних паперів.

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  • Кількість пошукових запитів щодо криптовалюти серед українців рекордно зросла за січень – лютий 2023 рік. Google Trends оцінили підвищення популярності токенів за динамікою – на 87 зі 100.
  • Найбільше зацікавлення демонструють у Запоріжжі, Херсоні, Києві, Одесі та Харкові.
  • Станом на червень 2023 рік рівень зацікавленості становить 75 зі 100. Також, попри війну, значно зросла кількість криптоінвесторів та позитивні очікування щодо біткойна.
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Автор: Тетяна Стельмах