Є різниця чи ні: чим токени відрізняються від криптомонет
19 червня 2023, 17:12Читать новость на русском
Інколи виникає плутанина у використанні понять токени та койни. Їх заведено називати монетами, але між ними є принципова різниця, яку потрібно знати.
Яка різниця між койнами та токенами
Почнемо з того, що усі криптовалюти базуються на блокчейні або індивідуально створеному з нуля (койни), або вже використаному (токени). Прикладом першого є Bitcoin. Також варто врахувати такі властивості койнів:
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- Емісія криптовалют здійснюється лише децентралізовано;
- Верифікація монет також виконується децентралізовано;
- Вартість криптомонети повністю регулюється ринком, тому безпосередньо залежить від співвідношення попиту та пропозиції;
- Криптовалюти завжди випускаються на власному блокчейні.
Основна різниця між койнами та токенами полягає в наступному:
- Монети криптовалют випускаються і функціонують на власному блокчейні, тоді як токени працюють на сторонньому;
- Випуск та верифікація токенів може бути як централізованою, так і децентралізованою;
- Ціна токена залежить від широкого спектра факторів, крім співвідношення попиту та пропозиції.
Тож койни це самостійні криптогроші, які ми можемо використовувати за бажанням, наприклад під час онлайн-покупок, а токени можна використовувати лише у деяких операціях – це аналогія цінних паперів.
Українці все активніше гуглять крипту
- Кількість пошукових запитів щодо криптовалюти серед українців рекордно зросла за січень – лютий 2023 рік. Google Trends оцінили підвищення популярності токенів за динамікою – на 87 зі 100.
- Найбільше зацікавлення демонструють у Запоріжжі, Херсоні, Києві, Одесі та Харкові.
- Станом на червень 2023 рік рівень зацікавленості становить 75 зі 100. Також, попри війну, значно зросла кількість криптоінвесторів та позитивні очікування щодо біткойна.