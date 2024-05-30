Країни G7 підтримують передачу заморожених російських активів Україні

У G7 зростає підтримка активнішого використання російських активів на користь Києва. Нині група обговорює можливість використання заморожених російських активів як гарантії для посилення допомоги Україні.

Країни G7 шукають рішення

Конкретні рішення очікуються на їхньому саміті в червні. Про це розповів заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.

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За словами Адейемо, країни G7 шукають компроміс щодо використання заморожених російських активів, багато з яких знаходяться в ЄС.

Він нагадав, що Євросоюз уже прийняв рішення про застосування податків на надприбутки від заморожених російських активів, але ідея про активніше використання цих надприбутків користується "все більшою підтримкою" в межах G7.

Що буде з російськими активами

Єврокомісія розповіла про плани використання заморожених російських активів після рішення ЄС.

Одне питань, яке ми розглядаємо, полягає в тому, щоб замість одноразового використання цих надприбутків для допомоги Україні розглянути можливість оформлення кредиту або створення механізму застави, що дозволить використовувати більше цих коштів на користь України,

– зазначив урядовець.

Він додав, що це лише одна з ідей щодо російських активів, які будуть обговорювати лідери G7 на їхньому червневому саміті, після якого "ми отримаємо політичні рекомендації стосовно найкращого використання цих активів для підтримки народу України".

США запропонували G7 план, що передбачає використання надприбутків від заморожених активів Росії, який потенційно може принести 50 мільярдів доларів.