Кредит на 30 мільярдів євро: міністри G7 обговорять надання Україні грошей під заставу

Міністри G7 цього тижня в Італії обговорять законність використання 270 мільярдів євро заморожених державних активів Росії на користь України. Зокрема у формі додаткового кредиту в розмірі 30 мільярдів євро.

Міністри G7 обговорять кредит для України

Останнім часом дебати навколо розблокування заморожених російських державних активів в Україні залишаються в глухому куті. Попри зусилля прихильників повного заморожування активів, вони не змогли вплинути на керівників центральних банків або заручитися достатньою підтримкою в рамках G7.

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Питання щодо використання державних активів як застави для отримання кредиту причина розбіжностей між США та Німеччиною.

Нещодавно Крістін Лагард, президент Європейського центрального банку, висловила юридичні та економічні занепокоєння щодо запропонованого повного заморожування активів. Всупереч її запереченням, США за підтримки Великої Британії рішуче налаштовані знайти спосіб обійти ці перешкоди.

У стратегічному плані Вашингтон пропонує альтернативний підхід до управління замороженими російськими активами. Пропозиція полягає в тому, щоб використати ці гроші для надання Україні значного кредиту з виплатою відсотків коштом щорічних прибутків, що генеруються цими активами. Ця пропозиція фактично виключає можливість арешту активів російського центрального банку і передачі їх Україні як передоплату за репарації.

Перехід від заморожування активів до конфіскації активів, розпорядження ними – це те, на що потрібно дивитися дуже уважно... Це почне порушувати міжнародний правовий порядок, який ви хочете захистити, який ви хочете, щоб Росія і всі країни світу поважали,

– сказала Лагард.

Напередодні саміту G7 США та Велика Британія виступають за надання Україні більш суттєвого пакету фінансової допомоги. Вони пропонують надати кредит або облігації на суму близько 30 мільярдів євро, з виплатою відсотків за рахунок прибутку від заморожених активів.

Під час конференції з питань безпеки ім. Леннарта Мері в Таллінні офіційні особи оголосили, що країни G7 розглядають можливість надання облігацій з державними гарантіями, щоб заспокоїти приватних інвесторів.

Активи російського центрального банку використовуватимуться як застава доти, доки Росія не виконає своїх зобов'язань щодо репарацій. Критики цього плану висловили занепокоєння, припускаючи, що використання активів як застави може призвести до фактичного володіння ними і потенційної конфіскації. Крім того, ЄС стикається з труднощами в досягненні консенсусу щодо того, чи слід передавати Україні частину відсотків, отриманих від російських активів, заарештованих Заходом.