До 35 мільярдів євро з російських активів: Європарламент схвалив позику Україні

Європарламент підтримав пропозицію про надання Україні позики від ЄС у межах великого кредиту G7. Його погасять коштом заморожених російських активів.

Фінансова допомога Україні

За рішення про надання Україні кредиту до 35 мільярдів євро у рамках кредиту G7 на загалом 50 мільярдів доларів проголосували 518 присутніх. Цей кредит гаситимуть коштом російських заморожених активів.

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Цим голосуванням ми надсилаємо потужний сигнал – що ми використовуємо прибутки від російських заморожених активів на підтримку України й Росія як країна-агресор повинна заплатити – і заплатить,

– заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола.

Важливо зазначити, що фінальна сума може виявитися меншою, адже залежатиме від внесків, які внески зроблять інші країни G7.

Зауважте! Гроші надаватимуть за новим інструментом Ukraine Loan Cooperation Mechanism. Він дозволить покрити витрати коштом активів центрального банку Росії, заморожених у ЄС.

Кредит надають при умові, що Україна дотримуватиметься демократичних стандартів. Проте конкретні політичні умови зафіксують у додатковому Меморандумі про взаєморозуміння.

Нова позика Україні буде надана з дотриманням тих самих протоколів нагляду та моніторингу, які були встановлені для раніше узгодженого багаторічного пакету макрофінансової допомоги на суму 50 мільярдів євро. Ця допомога залежить від прихильності України до всеосяжної стратегії реформ, відомої як Ukraine Plan.

Участь Великої Британії

Крім того, Денис Шмигаль повідомив, що у межах цього кредиту, близько 2,26 мільярда франків надасть Велика Британія.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Така бюджетна підтримка дозволить забезпечити військові витрати, зокрема на протиповітряну оборону, артилерію та необхідне обладнання.

Він подякував партнерам за участь у боротьбі проти російського агресора та за постійну і непохитну підтримку України.