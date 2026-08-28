У казначействі Росії діра в 5,5 трильйона: уряд ріже цивільні витрати

Уряд Росії запровадив режим жорсткої економії через квітневу кризу ліквідності, коли баланс казначейства впав до мінус 5,5 трильйона рублів. Щоб фінансувати війну проти України, Кремль урізав фінансування цивільних сфер на 35% та готує скорочення державних службовців.

Фінансова діра в 5,5 трильйона рублів

Уряд Росії запровадив режим жорсткої економії через квітневу кризу ліквідності, коли баланс казначейства впав до мінус 5,5 трильйона рублів, про що повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела в уряді. Щоб фінансувати війну проти України, Кремль урізав фінансування цивільних сфер на 35% та готує скорочення державних службовців.

Казначейський рахунок Росії показав від'ємний баланс у розмірі 5,5 трильйона рублів (близько 65,3 мільярда доларів).

Міністр фінансів Антон Силуанов попередив прем'єра Михайла Мішустіна про брак коштів для вчасного здійснення платежів, після чого в країні запровадили режим суворої економії.

Секвестр бюджету та скорочення держслужбовців

Для збереження коштів на війну російський уряд скоротив на 35% фінансування напрямків, які не стосуються оборони, виплати зарплат військовим і бюджетникам, соціальних програм та обслуговування боргу.

Окрім цього, федеральні відомства отримали вказівку скоротити штат працівників на 15% та відкласти всі непершочергові витрати.

Колишній заступник міністра фінансів Олег В'югін розповідає, що традиційно казначейство інвестувало тимчасово вільні кошти у різні фінансові інструменти в межах управління ліквідністю: "Це було стандартною практикою протягом десятиліть".

Дефіцит бюджету зростає попри високі ціни на нафту

Навіть стрибок доходів від продажу нафти через кризу довкола Ормузької протоки не перекрив зростаючі військові видатки, а дефіцит бюджету вже сягнув 6,5 трильйона рублів, або 2,8% ВВП.

За внутрішніми прогнозами російського мінфіну, дефіцит може розширитися до 3,2–3,8% ВВП, що відповідає кризовому рівню пандемічного 2020 року.

Попри фінансовий тиск та постійні удари українських дронів по російській інфраструктурі, Кремль продовжує нарощувати дорогий внутрішній борг для фінансування бойових дій.

Тим часом великі нафтопереробні заводи Казахстану не захотіли використовувати виділені їм квоти на експорт бензину до Росії. У підсумку Москва отримала пальне лише з невеличкого НПЗ.