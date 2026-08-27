Чому НПЗ Казахстану відмовляють Росії

У липні Казахстан дозволив експортувати до Росії вдвічі більше бензину, збільшивши квоту до 45 656 тонн. Однак виробники не скористалися цією можливістю, пише Reuters.

Павлодарський НПЗ мав право поставити минулого місяця на російський ринок 17,5 тисяч тонн бензину АІ-92.

Таку ж квоту в серпні отримав Атирауський НПЗ.

Однак обидва підприємства, за даними джерел, вирішили не експортувати пальне до Росії.

Співрозмовники видання пояснили, що постачальники побоюються потрапити під європейські або інші західні санкції.

Ніхто не хоче потрапити під санкції,

– зазначило джерело.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Додатковою проблемою стали труднощі з проведенням платежів через російські банки.

Окрім того, Казахстану самому бракує автомобільного пального. Адже попит традиційно зростає в цей період року, а дефіцит у сусідніх країнах, у тому числі в Росії, створює додатковий тиск на ринок.

Хто допомагає Росії з бензином

Єдиним казахстанським НПЗ, який ризикнув постачати бензин до Росії, став невеликий завод "Конденсат". Однак його потужність у шість разів менша, ніж у Павлодарського та Атирауського НПЗ. Тож і постачання були невеликими:

У липні "Конденсат" відправив до Росії близько 9 тисяч тонн бензину;

У серпні завод отримав залізницею 4,1 тисячі тонн російської нафти на переробку.

Водночас російським покупцям казахстанський бензин може обійтися задорого.

За підрахунками, ціна АІ-92 з Атирауського НПЗ становить близько 1 100 – 1 200 доларів за тонну. Тоді як на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі тонна бензину цієї марки коштувала близько 708,3 тисячі рублів.

Нагадаємо, раніше Росія звернулася до Казахстану, щоб домовитися про імпорт близько 50 тисяч метричних тонн бензину AI-92. Це мало полегшити внутрішній дефіцит, спричинений скороченням виробництва на російських НПЗ через удари українських дронів.