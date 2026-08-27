Почему НПЗ Казахстана отказывают России

В июле Казахстан разрешил экспортировать в Россию вдвое больше бензина, увеличив квоту до 45 656 тонн. Однако производители не воспользовались этой возможностью, пишет Reuters.

Павлодарский НПЗ имел право поставить в прошлом месяце на российский рынок 17,5 тысяч тонн бензина АИ-92.

Такую же квоту в августе получил Атырауский НПЗ.

Однако оба предприятия, по данным источников, решили не экспортировать топливо в Россию.

Собеседники издания пояснили, что поставщики опасаются попасть под европейские или другие западные санкции.

Никто не хочет попасть под санкции,

– отметил источник.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Дополнительной проблемой стали трудности с проведением платежей через российские банки.

Кроме того, Казахстану самому не хватает автомобильного топлива. Ведь спрос традиционно растет в этот период года, а дефицит в соседних странах, в том числе в России, создает дополнительное давление на рынок.

Кто помогает России с бензином

Единственным казахстанским НПЗ, который рискнул поставлять бензин в Россию, стал небольшой завод "Конденсат". Однако его мощность в шесть раз меньше, чем у Павлодарского и Атырауского НПЗ. Поэтому и поставки были небольшими:

в июле "Конденсат" отправил в Россию около 9 тысяч тонн бензина;

в августе завод получил по железной дороге 4,1 тысячи тонн российской нефти на переработку.

В то же время казахстанский бензин может обойтись российским покупателям слишком дорого.

По подсчетам, цена АИ-92 с Атирауского НПЗ составляет около 1 100 – 1 200 долларов за тонну. Тогда как на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже тонна бензина этой марки стоила около 708,3 тысячи рублей.

Напомним, ранее Россия обратилась к Казахстану с просьбой договориться об импорте около 50 тысяч метрических тонн бензина АИ-92. Это должно было смягчить внутренний дефицит, вызванный сокращением производства на российских НПЗ из-за ударов украинских дронов.