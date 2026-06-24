Подробности возможных договоренностей сообщает Reuters.

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Чего Россия хочет от Казахстана?

Москва пытается договориться с Астаной об импорте около 50 тысяч метрических тонн бензина АИ-92. Это должно смягчить внутренний дефицит, связанный с отключением нефтеперерабатывающих заводов в центральной России и внеплановым ремонтом.

Украинские атаки беспилотников сократили производство бензина примерно на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,

– сообщает Reuters.

Министр энергетики Казахстана Эрлан Аккенженов ранее заявлял, что его страна не получала официального запроса от России на поставку бензина. Правительство страны-агрессора рассматривает меры, призванные стабилизировать рынок:

ограничение экспорта топлива;

увеличение субсидий для переработчиков;

дополнительные субсидии на импорт.

Последний шаг является довольно необычным для одного из крупнейших мировых экспортеров топлива. Известно, что Кремль разрешил нефтеперерабатывающим заводам производить бензин и дизельное топливо более низкого качества для внутреннего рынка. Россия также планирует импорт морского бензина, что подчеркивает серьезность проблем.

Что может предложить Казахстан?

Дополнительные трудности для Москвы связаны с тем, что объемы поставок вряд ли будут значительными. Казахстан является относительно небольшим производителем топлива по сравнению с Россией. У Астаны на сегодняшний день имеется избыток бензина, но техническое обслуживание на нефтеперерабатывающем заводе в Атырау с 26 июня по 20 июля сократит имеющиеся запасы.

Кремлю мог бы пригодиться казахстанский "Конденсат". У него есть квоты на экспорт топлива, и он перерабатывает газовый конденсат с нефтеперерабатывающего завода страны-агрессора TANECO, принадлежащего "Татнефти". Однако российский завод полностью прекратил переработку сырой нефти 12 июня. Причиной этого стала атака беспилотника, которая потенциально ограничит поставки сырья для "Конденсата".

Поставки бензина в Россию могут осуществляться в обмен на российское авиационное топливо, дефицит которого наблюдается в Астане. Причинами нехватки называют рост спроса, техническое обслуживание в Атырау и сокращение импорта из Москвы.

Напомним, обе страны являются членами Евразийского экономического союза. Это позволяет им осуществлять беспошлинные поставки углеводородов и устанавливает ежегодные ориентировочные квоты на торговлю топливом.

Российский топливный кризис

В стране-агрессоре из-за проблем с топливом полеты могут "потерять экономический смысл" не только на международных, но и на внутренних рейсах. На это пожаловалась авиакомпания "Азимут", надеясь на вмешательство государства в ситуацию на рынке.

Москва импортировала топливо из соседней Беларуси для преодоления дефицита и ранее пыталась закупать небольшие объемы в Казахстане. Однако, как пишет Reuters, ни Беларусь, ни Казахстан не располагают достаточными свободными мощностями, чтобы поддержать Россию в условиях усугубления топливного кризиса