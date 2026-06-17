Где Кремль планирует закупать топливо

Россия, как ожидается, получит партию бензина через один из своих западных портов уже в июне, о чем пишет Reuters.

Читайте также Накануне сбора урожая: российские фермеры столкнулись с серьезными проблемами

По словам одного из источников, бензин будет доставлен из Азии. Однако точной информации об объемах поставок или поставщиках нет.

В прошлом году россияне также рассматривали возможность импорта топлива по морю. Но тогда внутренних запасов оказалось достаточно.

В этом году поставки топлива ограничены из-за многомесячных украинских атак беспилотников на российские НПЗ, трубопроводы и топливные хранилища. Среди последних атак — удары по нефтеперерабатывающему заводу "Танеко" и крупнейшему заводу Москвы, которые привели к приостановке переработки на обоих предприятиях.

По данным Reuters, сообщения о дефиците топлива поступали примерно из десятка российских регионов. В частности, оккупированный Россией Крым и два региона Сибири официально подтвердили нехватку бензина.

Правительство России объявило о запрете экспорта бензина для производителей топлива до конца июля, чтобы максимально обеспечить внутренний рынок в летний период, когда спрос на топливо из-за активного автомобильного движения традиционно растет.

Москва также импортировала топливо из соседней Беларуси для преодоления дефицита и ранее пыталась закупать небольшие объемы в Казахстане. Однако, по словам источников, ни Беларусь, ни Казахстан не располагают достаточными свободными мощностями, чтобы поддержать Россию в условиях усугубления топливного кризиса

Один из источников отметил, что морской импорт топлива, вероятно, станет лишь временной мерой и вряд ли обеспечит значительные объемы из-за логистических трудностей и высоких цен.