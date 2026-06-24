Подробиці можливих домовленостей повідомляє Reuters.

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Що Росія хоче від Казахстану?

Москва намагається домовитись із Астаною про імпорт близько 50 тисяч метричних тонн бензину AI-92. Це має полегшити внутрішній дефіцит, який пов'язаний з відключенням нафтопереробних заводів у центральній Росії та позаплановим ремонтом.

Українські атаки безпілотників скоротили виробництво бензину приблизно на 25 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року,

– повідомляє Reuters.

Міністр енергетики Казахстану Ерлан Аккенженов раніше казав, що його країна не отримала офіційного запиту від Росії на постачання бензину. Уряд країни-агресорки розглядає заходи, які мають стабілізувати ринок:

обмеження експорту палива;

збільшення субсидій для переробників;

додаткові субсидії для імпорту.

Останній крок є досить незвичним для одного з найбільших світових експортерів палива. Відомо, що Кремль дозволив нафтопереробним заводам виробляти бензин і дизельне паливо нижчої якості для внутрішнього ринку. Росія також планує імпорт морського бензину, що підкреслює серйозність проблем.

Що може запропонувати Казахстан?

Додаткові труднощі для Москви пов'язані з тим, що поставки навряд чи будуть значними. Казахстан є відносно невеликим виробником палива в порівнянні з Росією. Астана на сьогодні має надлишок бензину, але технічне обслуговування на нафтопереробному заводі Атирау з 26 червня по 20 липня зменшить наявні запаси.

У нагоді Кремлю міг би стати казахстанський Kondensat. Він має квоти на експорт палива та переробляє газовий конденсат з нафтопереробного заводу країни-агресорки TANECO, що належить "Татнефті". Проте російський завод повністю припинив переробку сирої нафти 12 червня. Причиною цього стала атаки безпілотника, яка потенційно обмежить сировину для Kondensat.

Поставки бензину в Росію можуть відбуватись в обмін на російське авіаційне паливо, дефіцит якого має Астана. Причинами нестачі називають зростання попиту, технічне обслуговування в Атирау та зниження імпорту з Москви.

Нагадаємо, обидві країни є членами Євразійського економічного союзу. Це дозволяє їм безмитні поставки вуглеводнів і встановлює щорічні орієнтовні залишки для торгівлі паливом.

Російська паливна криза

У країні-агресорці через проблеми з паливом польоти можуть "втратити економічний сенс" не лише на міжнародних, а й на внутрішніх рейсах. На це поскаржилася авіакомпанія "Азимут", сподіваючись на втручання держави в ситуацію на ринку.

Москва імпортувала пальне із сусідньої Білорусі для подолання дефіциту та раніше намагалася закуповувати невеликі обсяги в Казахстані. Однак, як пише Reuters, ані Білорусь, ані Казахстан не мають достатніх вільних потужностей, щоб підтримати Росію під час поглиблення паливної кризи