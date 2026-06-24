Як страждає авіабізнес країни-агресорки

Деталі стали відомі після листа перевізника до Асоціації експлуатантів повітряного транспорту (АЕВТ), фрагменти якого оприлюднив профільний телеграм-канал у середу, 24 червня. Цікаво, що проблеми створює не лише дефіцит палива, а й ціни.

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У компанії стверджують, що неприємності далися взнаки ще на початку червня, коли її основний постачальник попередив про необхідність скоротити споживання авіапального приблизно на третину від запланованих обсягів із другої декади місяця.

Причиною там назвали "форс-мажорні обставини на НПЗ", через які пропозиція на ринку суттєво скоротилася. Розв'язати проблему завдяки альтернативним джерелам також не вдалося.

Щоправда, самим лише дефіцитом не минулося. За даними "Азимуту", у російських аеропортах різко зросли ціни на паливо – у середньому на понад 17% з початку літа, але в окремих випадках подорожчання виявилося значно більшим. Наприклад, у Махачкалі авіагас додав аж 64%, тож його вартість сягнула 157 тисяч рублів за тонну без ПДВ, тоді як на світовому ринку спостерігають тенденцію до здешевлення вже третій місяць поспіль.

Зауважимо, російська авіакомпанія переживала складні часи й до посилення українських атак на нафтопереробну інфраструктуру країни-агресорки. Чистий прибуток перевізника торік скоротився на понад 30%, порівнюючи з 2024 роком.

Зазначалося, що важливу роль у його роботі відіграє державна підтримка. Ймовірно, без бюджетних субсидій фінансове становище "Азимуту" було б значно складнішим.