Финансовая дыра в 5,5 триллиона рублей

Правительство России ввело режим жесткой экономии из-за апрельского кризиса ликвидности, когда баланс казначейства упал до минус 5,5 триллиона рублей, что сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве. Чтобы финансировать войну против Украины, Кремль урезал финансирование гражданских сфер на 35% и готовит сокращение государственных служащих.

Казначейский счет России показал отрицательный баланс в размере 5,5 триллиона рублей (около 65,3 миллиарда долларов).

Министр финансов Антон Силуанов предупредил премьера Михаила Мишустина о нехватке средств для своевременного осуществления платежей, после чего в стране ввели режим строгой экономии.

Секвестр бюджета и сокращение госслужащих

Для экономии средств на нужды войны российское правительство сократило на 35% финансирование направлений, не связанных с обороной, выплату зарплат военным и бюджетникам, социальные программы и обслуживание долга.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Кроме того, федеральным ведомствам было поручено сократить штат сотрудников на 15% и отложить все непервоочередные расходы.

Бывший заместитель министра финансов Олег Вьюгин рассказывает, что традиционно казначейство инвестировало временно свободные средства в различные финансовые инструменты в рамках управления ликвидностью: "Это было стандартной практикой на протяжении десятилетий".

Дефицит бюджета растет, несмотря на высокие цены на нефть

Даже скачок доходов от продажи нефти из-за кризиса вокруг Ормузского пролива не перекрыл растущие военные расходы, а дефицит бюджета уже достиг 6,5 триллиона рублей, или 2,8% ВВП.

По внутренним прогнозам российского Минфина, дефицит может увеличиться до 3,2–3,8% ВВП, что соответствует кризисному уровню пандемического 2020 года.

Несмотря на финансовое давление и постоянные удары украинских дронов по российской инфраструктуре, Кремль продолжает наращивать дорогостоящий внутренний долг для финансирования боевых действий.

Между тем большие нефтеперерабатывающие заводы Казахстана отказались использовать выделенные им квоты на экспорт бензина в Россию. В результате Москва получила топливо лишь с одного небольшого НПЗ.