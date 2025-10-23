У Росії закриваються супермаркети, замість них – "магазини для бідних"

Ринок продовольчого роздрібу в Росії переживає трансформацію через крах економіки. Тому ринок заполонили дискаунтери, частка яких збільшилась із 49,9% до 63,4%

Чому в Росії з’являються "магазини для бідних"?

Дискаунтери займають місце гіпермаркетів та супермаркетів, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані російської компанії Infoline-Аналітика.

За дев'ять місяців 2025 року закрилися 67 великоформатних магазинів. З 2017 року частка супер- та гіпермаркетів у структурі роздрібної торгівлі впала майже вдвічі – з 37% до 21%.

Ринок заполонили дискаунтери, частка яких збільшилась із 49,9% до 63,4%. Причому найбільше зростання показали так звані "магазини для бідних" або жорсткі дискаунтери, які економлять на облаштуванні та обмежують асортимент заради підтримки низьких цін. За вісім років їхня частка зросла з 4,8% до 16,4%.

Тенденцію переходом росіян до ощадної моделі поведінки через високі ціни на продукти. Прагнення населення економити негативно впливає на розвиток великих торгових форматів. На тлі падіння купівельної спроможності та високої ключової ставки Центробанку відкриття супер- та гіпермаркетів стало нерентабельним,

– пишуть у компанії.

Тому ритейлери швидко підлаштовуються під нову реальність і масово переобладнають приміщення під жорсткі дискаунтери. За даними Асоціації компаній роздрібної торгівлі (АКОРТ), відкриття такого магазину коштує на 20 – 40% дешевше, ніж супермаркет.

Окрім цього, ритейлери оптимізують роботу своїх об'єктів за рахунок урізання асортименту. Так, у липні 2025 року асортимент продовольчих товарів скоротився на 2,3% рік до року, а непродовольчих – на 1,8%.

Крім дискаунтерів, набирають популярності невеликі торгові точки біля будинку. За рік кількість компактних магазинів площею 100 – 200 квадратних метрів зросла на 15%. При цьому загальна торгова площа всіх об'єктів ритейлерів скоротилася приблизно на 1%.

Як росіяни почали економити?

Росіяни все більше економлять на базових товарах через стрімке зростання цін, яке з початку повномасштабної війни проти України досягає 40%, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ “Комерсант”.

Кількість покупок одягу в січні – серпні 2025 року скоротилася на 8%.Через зниження попиту, за прогнозом Союзу торгових центрів, великі fashion-ритейлери будуть змушені оптимізувати до 40% торгових площ.

Щоб заощадити на їжі, споживачі все частіше навідуються до жорстких дискаунтерів, які продають найдешевші товари з максимальними знижками. Виторг таких магазинів ("Світлофор", "Чижик", "Доброцен") зріс на 27% рік до року – рекордно серед усіх продуктових ритейлерів.

На зростання привабливості цього формату, що продовжується, впливає ощадна поведінка споживачів, яка посилилася за останній рік під впливом високої ключової ставки:

використання знижок та акцій стало найпопулярнішою формою економії – її використовують 68% споживачів;

58% свідомо відмовляються від певних товарів, які купували раніше;

57% намагаються знайти аналоги у нижчих цінових категоріях;

майже половина (49%) обирають для покупок магазини низьких цін.

А щоб мінімізувати витрати на їжу та товари першої необхідності, 46% росіян практикують скорочення частоти походів у магазини.

Стан економіки Росії та проблеми росіян