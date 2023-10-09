Вступ до ЄС: Кулеба відповів, чи стане перешкодою агросектор України

Дискусії щодо сільського господарства будуть найважчими під час переговорів про вступ України до ЄС. Його агрополітика наразі викликає багато нарікань всередині самого Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ. Дмитро Кулеба відповів, чи стане агросектор України перешкодою для вступу в ЄС.

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"Не бачу жодного ризику"

Кулеба зауважив, що дискусії щодо сільського господарства справді будуть найважчими під час переговорів. Всередині Союзу багато нарікань на його агрополітику. Втім, йдеться не лише про реформу процедур, а й про реформу політик.

Міністр припустив, що, можливо, агрополітику ЄС доведеться змінювати не лише під тиском внутрішніх чинників, а й перспективи членства України.

Але я не бачу жодного ризику, щоб тема сільського господарства стала перешкодою на шляху України до членства в ЄС. Будуть знайдені рішення,

– підкреслив Кулеба.

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Як сільське господарство України стає ближчим до ЄС

Нещодавно заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка заявив, що наше сільське господарство стає ближчим до ЄС. Україна намагається використовувати найсучасніші технології й ті, що допомагають розвитку.

Мені дуже шкода, коли хтось намагається применшити роль українського сільського господарства, кажучи, що воно не відповідає вимогам ЄС. Це не так,

– підкреслив Качка.

Торговий представник наголосив на важливості забезпечити паралельну інтеграцію сільського господарства разом із запуском переговорів про вступ. Також додав, що Україна вже досягає успіхів.

Наша держава закупила багато посівного матеріалу, засобів захисту рослин з Європейського Союзу.

Багато речей у щоденному виробництві м'яса базуються на технологіях ЄС. Ми імпортуємо багато харчових продуктів з ЄС, а також експортуємо. Тому ми вже інтегруємося швидкими темпами, не лише з точки зору класичної торгівлі, але й з точки зору ланцюгів постачання,

– сказав Тарас Качка.

Заступник міністра наголосив, що Україна немає "плану Б", окрім вступу до ЄС. Додав, що певною мірою наше сільське господарство допомагає досягти цілей аграрної політики ЄС, які деякі гравці всередині Союзу вважають обтяжливими.

Тарас Качка повідомив, що Україна поставила на паузу позов до СОТ проти Польщі, Угорщини та Словаччини. Зазначив, що наразі Київ разом із прикордонними країнами та ЄС шукає спільне рішення.