На Aliexpress дозволили розраховуватись криптовалютою, названою на честь пса Ілона Маска

Мем–токеном Floki тепер можна розплатитися на китайському маркетплейсі AliExpress. Творці цієї криптовалюти надихнулися засновником і генеральним директором Tesla та SpaceX Ілоном Маском – його пса звуть Флокі.

Попри заборону криптовалюти в Китаї

Можливість розплачуватись на AliExpress криптовалютою інтегрували в платформу Shopping.io. Знаковість цього полягає в тому, що в Китаї криптосфера перебуває під повною офіційною забороною. Що, втім, "компенсується" постійним пошуком способів обходу цієї заборони місцевими мешканцями.

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Крім того, з 1 червня крипто-трейдинг – хоч і з низкою правил – дозволили в особливому регіоні Китаю, Гонконзі. Завдяки цьому там сподіваються повернути регіону статус фінансового та криптовалютного центру Азії.

Тепер ви можете купувати товари на AliExpress за допомогою Floki через shopping.io. Обирайте з більш ніж 100 мільйонів товарів і насолоджуйтеся доставкою в понад 200 країн,

– розповіли про нововведення у Floki.

Монета названа на честь пса Ілона Маска

Проєкт Floki Inu був запущений на хвилі популярності криптовалюти Dogecoin та токена Shiba Inu. Нині у Floki понад 440 тисяч користувачів, а його капіталізація сягає 312 мільйонів доларів.

Станом на 9:24 5 червня, 1 токен Floki коштував, за даними Coindesk, 0,00003093 долара. Що на 2,55% дешевше, ніж добою раніше.

Скільки коштує токен Floki / Скриншот з Coindesk

Творці проєкту надихнулися засновником і генеральним директором Tesla та SpaceX Ілоном Маском, чийого пса звуть саме Флокі. Однак сам мільярдер своїм улюбленим токеном називає Dogecoin.