Болгарія заявила про відмову продавати Україні енергоблоки для ХАЕС: що кажуть у Міненерго

Болгарія у вівторок, 15 квітня, повідомила, що не буде продавати Україні енергоблоки для Хмельницької АЕС. В українському Міненерго відреагували на цю заяву.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Як відреагували у Міненерго на заяву Болгарії про реактори

У Міністерстві енергетики України кажуть, що офіційно уряд Болгарії про відмову продажу реакторів українській стороні нічого не повідомляв.

Тому у відомстві кажуть, що "будь-які коментарі є передчасними" щодо цього питання.

Україна зацікавлена в придбанні обладнання для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС відповідно до рішення Верховної Ради. Добудова Хмельницької АЕС – важливий проєкт для енергетичної безпеки України. Ми переконані, що угода щодо купівлі обладнання є взаємовигідною для обох країн,

– повідомили у Міненерго.

Нагадаємо, що йдеться про продаж двох реакторів російського виробництва, перемовини щодо яких Україна та Болгарія ведуть ще з 2023 року.

Про відмову продавати їх повідомив віцепрем'єр-міністр Болгарії Атанас Зафіров. Він заявив, що ці реактори є стратегічним болгарським активом і важливими для енергетичної незалежності.