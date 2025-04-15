Болгарія заявила про відмову продавати Україні енергоблоки для ХАЕС: що кажуть у Міненерго
- Болгарія відмовилася продавати Україні російські ядерні реактори, які назвали стратегічним активом для енергетичної незалежності країни.
- Українське Міненерго не отримувало офіційного повідомлення про відмову.
Болгарія у вівторок, 15 квітня, повідомила, що не буде продавати Україні енергоблоки для Хмельницької АЕС. В українському Міненерго відреагували на цю заяву.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
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Як відреагували у Міненерго на заяву Болгарії про реактори
У Міністерстві енергетики України кажуть, що офіційно уряд Болгарії про відмову продажу реакторів українській стороні нічого не повідомляв.
Тому у відомстві кажуть, що "будь-які коментарі є передчасними" щодо цього питання.
Україна зацікавлена в придбанні обладнання для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС відповідно до рішення Верховної Ради. Добудова Хмельницької АЕС – важливий проєкт для енергетичної безпеки України. Ми переконані, що угода щодо купівлі обладнання є взаємовигідною для обох країн,
– повідомили у Міненерго.
Нагадаємо, що йдеться про продаж двох реакторів російського виробництва, перемовини щодо яких Україна та Болгарія ведуть ще з 2023 року.
Про відмову продавати їх повідомив віцепрем'єр-міністр Болгарії Атанас Зафіров. Він заявив, що ці реактори є стратегічним болгарським активом і важливими для енергетичної незалежності.