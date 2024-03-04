Ціна біткойна знову росте після помітного спаду: що відбувається на крипторинку

Минулий тиждень біткойн розпочав з падіння в ціні на тлі продажу суттєвої частини BTC довгостроковими власниками, однак швидко зумів повернути позиції й зріс лише за останню добу на понад 5%. Що стосується ефіру, то він продовжує впевнено додавати у ціні.

Як змінилась ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на ранок 4 березня виглядав наступним чином:

Bitcoin (BTC) – 65,07 тисячі долара за монету (+5,32% за добу);

(BTC) – 65,07 тисячі долара за монету (+5,32% за добу); Ethereum (ETH) – 3,52 тисячі долара за монету (+3,23% за добу).

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Біткойн росте, а акції майнерів дешевшають

Біткойн 29 лютого випередив за капіталізацію російський рубль. Капіталізація російської валюти становила 1,1 трильйона доларів, тоді як біткойна 1,2 трильйона доларів.

Аналітики Cointelegraph відзначають, що попри активний ріст ціни біткойна останніми днями, акції найбільших майнінгових компаній за останніх три дні подешевшали на 27%.

З 27 лютого акції двох найбільших майнерів біткойна, Marathon Digital Holdings (MARA) та Riot Platforms (RIOT), впали на 18,5% і 21,9% відповідно.

Компанія CleanSpark (CLSK) опинилася серед найбільш постраждалих, її акції впали на 27,5%, тоді як акції TeraWulf (WULF) також впали на 25,4%.

Це може бути пов'язано із втомою майнінгової галузі напередодні халвінгу. Однак аналітики вбачають в цьому й позитив та можливість придбати дешеві акції майнерів.

Найбільш логічним поясненням розбіжності є те, що інвестори побоюються вкладати капітал у майнерів, оскільки наближається халвінг,

– головний аналітик Blockware Solutions Мітчелл Еск'ю.

Аналітик у сфері майнінгу Джарана Меллеруда припустив, що три-чотири місяці після халвінгу можуть стати вирішальним періодом для публічно зареєстрованих майнерів у США, оскільки деякі майнери з високою собівартістю видобутку можуть переміститися в офшор, щоб залишатися прибутковими.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.