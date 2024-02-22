Купити квитки на матч за крипту
Для шанувальників футболу весна 2024 року буде сповнена найгарячіших емоцій, адже вже 26 березня Національна збірна України з футболу проведе один із найочікуваніших матчів останніх років.
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Жовто-сині вийдуть на поле проти переможця матчу Ізраїль – Ісландія, що відбудеться напередодні.
- Усі хто придбає квитки за криптовалюту в період з 22 лютого до 15 березня 2024 року, автоматично візьмуть участь у розіграші 20 VIP-білетів на матч у Вроцлаві та 20 футболок збірної України. Більше деталей розіграшу.
- Українські шанувальники вже встигли оцінити такий досвід купівлі перед домашніми матчами Україна-Мальта, Україна-Англія та Україна-Італія, адже це гарна можливість отримати доступ на матч із будь-якої точки світу раніше за всіх та надати українській збірній теплу підтримку й домашню атмосферу.
- Придбати квитки за криптовалюту на два дні раніше можна зa допомогою Whitepay – спеціального технічного рішення від WhiteBIT для приймання цифрових платежів: https://bit.ly/3T7D3g6.
Про криптобіржу
WhiteBIT – одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році.
- На біржі представлено понад 350 торгових пар, 270 цифрових активів та 10 державних валют.
- WhiteBIT разом із Міністерством цифрової трансформації створили "Освітній проєкт з криптограмотності та блокчейну" на порталі Дія.Освіта.
- Компанія співпрацює з Національним університетом "Києво-Могилянська академія", МЗС України, є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольних клубів "Барселона" та "Трабзонспор", Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT.
- Мета WhiteBIT – масове впровадження технології блокчейн в Україні та світі.
Whitepay – SaaS-компанія, яка надає рішення для приймання криптовалютних платежів для бізнесу та благодійності: криптоеквайринг, POS-термінали, платіжні сторінки, криптобанки та віджети.
- Whitepay підтримує понад 140 цифрових активів, а за перекази, здійснені з акаунту WhiteBIT, не стягується комісія мережі.