Із січня курс долара може перетнути нову позначку

Прогнозується, що після Нового року, у перший тиждень січня, американська валюта в ціні суттєво не зміниться. Однак є ймовірність, що позначка в 42 гривні за долар буде подолана.

Яким буде долар з 1 січня

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що у перший тиждень січня поточні курсові зміни не зроблять сенсації на валютному ринку.

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Це буде можливим через певні фактори, як-от підняття облікової ставки до 13,5%, продовження режиму керованої гнучкості та загальноекономічні чинники, тобто обсяг міжнародної фінансової допомоги.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Цілком можливо, що на початку року офіційний курс долара США перебуватиме в діапазоні 41,80 – 42,10 грн, тобто якоїсь стрімкої курсової зміни не станеться.

Банкір розповів, що повертаючись до облікової ставки, яка зміцнює гривню, можна припустити, що обсяги щоденних валютних інтервенцій можуть повернутися до 150 – 180 мільйона доларів. Це засвідчить зниження "градуса" попиту.

Відтак загальні характеристики ринку з 30 грудня по 5 січня будуть такими:

на міжбанку – 41,80 – 42,10 гривні за долар,

– 41,80 – 42,10 гривні за долар, на готівковому ринку – 41,90 – 42,20 гривні за долар.

Зауважте! Попри зовнішню напругу, пов'язану, як з війною, так і з багатьма невідомими економічними чинниками, ситуація на валютному ринку залишатиметься контрольованою.