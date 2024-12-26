Що буде з депозитами на початку 2025 року

Банкір Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу зазначив, що загальна ситуація в сегменті гривневих вкладів навряд чи зміниться: як і протягом листопада/грудня найбільш популярними залишатимуться ультракороткі депозити (до 6 місяців) та вклади терміном від 1 року.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Популярність ультракоротких вкладів зумовлена більше зовнішніми чинниками: воєнними та енергетичними обставинами, частково непевністю зовнішньої політичної кон’юнктури, адже досі фактор непередбачуваності поведінки нового очільника Білого Дому слугує "гальмом" для ухвалення громадянами більш стратегічних рішень про розміщення коштів на тривалі терміни.

Однак, як зазначає Замотаєв, після збільшення військового збору з 1,5% до 5% поволі стане помітною тенденція до "згасання" цікавості громадян до таких вкладів. Адже дохід за ними вже не здатен покрити інфляцію.

Більш вигідними для громадян стануть вклади терміном від 1 року і вище, які за певних сприятливих обставин в економіці країни, наприклад, якщо справдиться прогноз про зниження інфляції у другому півріччі до 7%, можуть не лише вберегти кошти від знецінення, а й дадуть змогу вкладникам отримати пасивний прибуток в розмірі 3 – 4%,

– наголошує банкір.

Зверніть увагу! Наразі саме за довготривалими вкладами фіксуються найвищі ставки: середній розмір 13% річних, а найбільші сягають 15% річних.

Що замінить нішу ультракоротких вкладів у найближчий місяць

Замотаєв вважає, що 40% громадян, які планували розмістити кошти на ультракоротких вкладах, можуть переорієнтуватися на проміжні за часом розміщення депозити на 9 – 12 місяців. Їх дохідність складає в середньому 12% річних. Також вкладники, імовірно, обиратимуть:

орієнтовно 30% від потенційних "ультракоротких" вкладників можуть ухвалити рішення про обрання довготривалого вкладу (від 1 року) за максимальними ставками у 14 – 15% річних;

ще 30% – займуться придбанням валюти.

Зауважте! За словами Замотаєва, якщо й відбудеться часткове перетікання "депозитних" клієнтів з ультракоротких вкладів у бік валютного ринку, глобально це не вплине на співвідношення попиту і пропозиції.