Які пенсії були в українців у грудні

Цей показник виявився меншим порівняно з листопадом, коли було виплачено 63,6 мільярда гривень, і жовтнем, коли фонд досяг рекордної суми у 64 мільярда гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Після весни можливі нові тарифи: що зміниться в цінах на світло для населення

З початку 2024 року Пенсійний фонд України виділив на пенсійні виплати 741,2 мільярда гривень. Обсяги фінансування за місяцями склали:

Грудень – 63,3 мільярда гривень;

– 63,3 мільярда гривень; Листопад – 63,6 мільярда гривень;

– 63,6 мільярда гривень; Жовтень – 64 мільярди гривень;

– 64 мільярди гривень; Вересень – 62,9 мільярда гривень;

– 62,9 мільярда гривень; Серпень – 63,5 мільярда гривень;

– 63,5 мільярда гривень; Липень – 62,4 мільярда гривень;

– 62,4 мільярда гривень; Червень – 62,3 мільярда гривень;

– 62,3 мільярда гривень; Травень – 60,9 мільярда гривень;

– 60,9 мільярда гривень; Квітень – 60,5 мільярда гривень;

– 60,5 мільярда гривень; Березень – 57,6 мільярда гривень;

– 57,6 мільярда гривень; Лютий – 51 мільярд гривень;

– 51 мільярд гривень; Січень – 50,4 мільярда гривень.

Як змінилися пенсії українців

У листопаді 2024 року чисельність пенсіонерів в Україні зросла на 10,5 тисячі порівняно з попереднім місяцем і становила 10,353 мільйона осіб.

Згідно з даними Пенсійного фонду України, найбільше пенсіонерів проживає:

у Дніпропетровській області – 876 тисяч осіб,

– 876 тисяч осіб, у Києві – 745,6 тисячі осіб,

– 745,6 тисячі осіб, у Харківській області – 707,4 тисячі осіб,

– 707,4 тисячі осіб, у Донецькій області – 617,4 тисячі осіб,

– 617,4 тисячі осіб, у Львівській області – 669,3 тисячі осіб.

Виплати через поточні рахунки в банках отримують 8,362 мільйона пенсіонерів, тоді як 1,991 мільйона осіб користуються послугами "Укрпошти".

Зауважте! 2023 році витрати Пенсійного фонду на пенсійні виплати становили 672 мільярда гривень, що на 17,1% або 97,8 мільярда гривень більше, ніж у 2022 році.