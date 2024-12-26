Які пенсії були в українців у грудні
Цей показник виявився меншим порівняно з листопадом, коли було виплачено 63,6 мільярда гривень, і жовтнем, коли фонд досяг рекордної суми у 64 мільярда гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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З початку 2024 року Пенсійний фонд України виділив на пенсійні виплати 741,2 мільярда гривень. Обсяги фінансування за місяцями склали:
- Грудень – 63,3 мільярда гривень;
- Листопад – 63,6 мільярда гривень;
- Жовтень – 64 мільярди гривень;
- Вересень – 62,9 мільярда гривень;
- Серпень – 63,5 мільярда гривень;
- Липень – 62,4 мільярда гривень;
- Червень – 62,3 мільярда гривень;
- Травень – 60,9 мільярда гривень;
- Квітень – 60,5 мільярда гривень;
- Березень – 57,6 мільярда гривень;
- Лютий – 51 мільярд гривень;
- Січень – 50,4 мільярда гривень.
Як змінилися пенсії українців
У листопаді 2024 року чисельність пенсіонерів в Україні зросла на 10,5 тисячі порівняно з попереднім місяцем і становила 10,353 мільйона осіб.
Згідно з даними Пенсійного фонду України, найбільше пенсіонерів проживає:
- у Дніпропетровській області – 876 тисяч осіб,
- у Києві – 745,6 тисячі осіб,
- у Харківській області – 707,4 тисячі осіб,
- у Донецькій області – 617,4 тисячі осіб,
- у Львівській області – 669,3 тисячі осіб.
Виплати через поточні рахунки в банках отримують 8,362 мільйона пенсіонерів, тоді як 1,991 мільйона осіб користуються послугами "Укрпошти".
Зауважте! 2023 році витрати Пенсійного фонду на пенсійні виплати становили 672 мільярда гривень, що на 17,1% або 97,8 мільярда гривень більше, ніж у 2022 році.