Какие пенсии были у украинцев в декабре

Этот показатель оказался меньше по сравнению с ноябрем, когда было выплачено 63,6 миллиарда гривен, и октябрем, когда фонд достиг рекордной суммы в 64 миллиарда гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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С начала 2024 года Пенсионный фонд Украины выделил на пенсионные выплаты 741,2 миллиарда гривен. Объемы финансирования по месяцам составили:

Декабрь – 63,3 миллиарда гривен;

– 63,3 миллиарда гривен; Ноябрь – 63,6 миллиарда гривен;

– 63,6 миллиарда гривен; Октябрь – 64 миллиарда гривен;

– 64 миллиарда гривен; Сентябрь – 62,9 миллиарда гривен;

– 62,9 миллиарда гривен; Август – 63,5 миллиарда гривен;

– 63,5 миллиарда гривен; Июль – 62,4 миллиарда гривен;

– 62,4 миллиарда гривен; Июнь – 62,3 миллиарда гривен;

– 62,3 миллиарда гривен; Май – 60,9 миллиардов гривен;

– 60,9 миллиардов гривен; Апрель – 60,5 миллиарда гривен;

– 60,5 миллиарда гривен; Март – 57,6 миллиарда гривен;

– 57,6 миллиарда гривен; Февраль – 51 миллиард гривен;

– 51 миллиард гривен; Январь – 50,4 миллиарда гривен.

Как изменились пенсии украинцев

В ноябре 2024 года численность пенсионеров в Украине выросла на 10,5 тысяч по сравнению с предыдущим месяцем и составила 10,353 миллиона человек.

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, больше всего пенсионеров проживает:

у Днепропетровской области – 876 тысяч человек,

– 876 тысяч человек, у Киеве – 745,6 тысяч человек,

– 745,6 тысяч человек, у Харьковской области – 707,4 тысячи человек,

– 707,4 тысячи человек, у Донецкой области – 617,4 тысячи человек,

– 617,4 тысячи человек, у Львовской области – 669,3 тысячи человек.

Выплаты через текущие счета в банках получают 8,362 миллиона пенсионеров, тогда как 1,991 миллиона человек пользуются услугами "Укрпочты".

Заметьте! 2023 году расходы Пенсионного фонда на пенсионные выплаты составили 672 миллиарда гривен, что на 17,1% или 97,8 миллиарда гривен больше, чем в 2022 году.