Какие пенсии были у украинцев в декабре

Этот показатель оказался меньше по сравнению с ноябрем, когда было выплачено 63,6 миллиарда гривен, и октябрем, когда фонд достиг рекордной суммы в 64 миллиарда гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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С начала 2024 года Пенсионный фонд Украины выделил на пенсионные выплаты 741,2 миллиарда гривен. Объемы финансирования по месяцам составили:

  • Декабрь – 63,3 миллиарда гривен;
  • Ноябрь – 63,6 миллиарда гривен;
  • Октябрь – 64 миллиарда гривен;
  • Сентябрь – 62,9 миллиарда гривен;
  • Август – 63,5 миллиарда гривен;
  • Июль – 62,4 миллиарда гривен;
  • Июнь – 62,3 миллиарда гривен;
  • Май – 60,9 миллиардов гривен;
  • Апрель – 60,5 миллиарда гривен;
  • Март – 57,6 миллиарда гривен;
  • Февраль – 51 миллиард гривен;
  • Январь – 50,4 миллиарда гривен.

Как изменились пенсии украинцев

В ноябре 2024 года численность пенсионеров в Украине выросла на 10,5 тысяч по сравнению с предыдущим месяцем и составила 10,353 миллиона человек.

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, больше всего пенсионеров проживает:

  • у Днепропетровской области – 876 тысяч человек,
  • у Киеве – 745,6 тысяч человек,
  • у Харьковской области – 707,4 тысячи человек,
  • у Донецкой области – 617,4 тысячи человек,
  • у Львовской области – 669,3 тысячи человек.

Выплаты через текущие счета в банках получают 8,362 миллиона пенсионеров, тогда как 1,991 миллиона человек пользуются услугами "Укрпочты".

Заметьте! 2023 году расходы Пенсионного фонда на пенсионные выплаты составили 672 миллиарда гривен, что на 17,1% или 97,8 миллиарда гривен больше, чем в 2022 году.