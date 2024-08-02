Зростання продовжується: курс долара та євро сьогодні

Протягом доби курс долара та євро суттєво додали в ціні. Середнє зростання склало близько 12 копійок у всіх фінустановах.

Курс валют у банках

Уже 2 серпня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому за 41,42 гривні (+12 копійок) та продаж за – 41,55 гривні (+10 копійок).

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Купівля євро відбувається за 44,80 гривні (+5 копійок), а продаж – за 45 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

Купити долар на чорному ринку можна за 41,42 гривні (+8 копійок), а продати – 41,55 гривні (+10 копійок).

(+8 копійок), а продати – (+10 копійок). Євро купують за 44,80 гривні (+3 копійки), а продають за 45,04 гривні (+4 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують за 40,80 гривні (-27 копійок), а продають – за 41,55 гривні (без змін), за даними finance.ua.

(-27 копійок), а продають – за (без змін), за даними finance.ua. Євро купують за – 44,30 гривні (-27 копійок), а продаж – 45,23 гривні (+18 копійок).

Курс наступного тижня

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що коридор коливань залишиться на нових, "посунутих" вгору рубежах – 40,7 – 41,7 гривні за долар, проте вжиті регулятором своєчасні заходи зі стримування / вгамування попиту можуть продовжитися.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Ще один цікавий момент: опосередковано на вгамування ситуації на ринку вплинуло рішення про реструктуризацію державного боргу: власне йдеться про суто психологічний ефект від такого рішення, адже непевність в цьому питанні та "переляк" щодо несамовитого зростання курсів через можливий дефолт змушували покупців діяти більш активно, що на певний час розбалансувало показники попиту і пропозиції.

У своїй заяві він пояснив, що стабілізаційні заходи, які впроваджує НБУ, відповідають принципам режиму "керованої гнучкості". Крім того, очікується, що на ринку спостерігатимуться коливальні тенденції, з періодами як підвищення, так і зниження курсу.