Буде чітка межа: чого очікувати від курсу долара до кінця року

До кінця 2023 року очікувати на серйозні зміни по курсу долара не варто. Фахівці зійшлися в думках і визначили межу на якій триматиметься вартість валюти.

Курс долара до кінця року

Якщо НБУ й надалі продовжуватиме свою нинішню політику, тоді курс долара на міжбанку залишиться у межах 36 – 36,5 гривні, пояснив директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин. Натомість якщо все ж гривня й ослабне, то до рівня, який передував "керованій гнучкості" курсу – 36,8 – 36,9 гривні.

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Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук, не зовсім дотримується цієї думки та прогнозує ослаблення гривні на міжбанку – орієнтовно до 37 гривень за долар.

Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько підтримала його позицію та зазначила, що безготівковий долар перебуватиме в межах – 36 – 37 гривень. А от готівкова валюта буде коливатися більше, через непередбачувані події в Україні, орієнтовно це діапазон – 37,1 – 38,4 гривні.

До кінця року долар не повинен перетнути позначку у 37 гривень і на думку заступника голови Правління Кристалбанку Євгена Казакова. За його совами, суттєві зміни на ринку можливі лише за нових атак Росії на інфраструктуру.

Курс долара на початку грудня

Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що обсяг торгів на ВРУ минулого тижня залишався доволі високим, хоча відчутно зросла автономність міжбанку. Через це обсяг інтервенцій НБУ скоротився майже на 200 мільйонів доларів, у порівнянні із позаминулим тижнем, до 522,1 мільйона доларів.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку При цьому котирування протягом всього тижня знаходилися в діапазоні 36 – 36,15 гривні за долар. Цього тижня я очікую на послаблення тренду на зміцнення гривні через помірне зростання попиту на іноземну валюту з боку населення у перехідну дату. На мою думку, в найближчі 7 днів коливання будуть в межах діапазону 37,3 – 37,8 гривні за долар.

Вона додала, що масова виплата зарплат українцям, може спричинити коливання на ринку валют через збільшений попит.Також останніми тижнями посилилася конкуренція між банками у продажі безготівки на суму в межах 50 тисяч гривень. Тому фінансові установи трохи занижують курс долара для запобігання спекуляцій.