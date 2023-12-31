Два ризики 2024 року: чого чекати від курсу долара наступного року

Нині досить важко спрогнозувати, яким буде курс долара у 2024 році, через непередбачуваність обставин. Багато чого залежатиме від того, чи нададуть партнери макрофінансову допомогу Україні у достатньому обсязі.

Ризики 2024 року

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин виділив два основних ризики для курсу долара у 2024 році:

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Перший – фізичне зменшення валютних резервів НБУ. Наразі це єдине джерело постачання валюти на внутрішній ринок;

– фізичне зменшення валютних резервів НБУ. Наразі це єдине джерело постачання валюти на внутрішній ринок; Другий – збільшення готівкової гривні в обігу. Так станеться, якщо наступного року ми не отримаємо достатню кількість макрофінансової допомоги. Тоді уряд повинен буде надрукувати більше грошей, що приведе до інфляції.

Олег Пендзин Член Економічного дискусійного клубу Ми з вами пам'ятаємо, що відбувається з економікою в процесі друкування грошей, як це було у 2022 році. Тоді було надруковано 400 мільярдів гривень, і курс впав з 26 до 40 грн за долар.

Чи можна спрогнозувати курс наступного року

Пендзин пояснив, що поки міжнародні партнери не визначаться з допомогою Україні, спрогнозувати курс неможливо.

Якщо буде макрофінансова допомога, буде все стабільно. Якщо її не буде або вона буде менше, все буде залежати від обсягу валютних резервів і від можливості й бажання уряду друкувати гроші. Якщо їх буде надруковано багато, курс впаде сильно. І на скільки – не знає ніхто, тому що ніхто не знає, скільки не буде вистачати макрофінансової допомоги,

– сказав він.

У 2024 році для України потрібно близько 37 мільярдів доларів фінансування для забезпечення стабільного курсу долара.

Поки що ні США, ні ЄС не підтвердили виділення макрофінансової допомоги Україні у 2024 році. Тобто з необхідних 37 мільярдів, у бюджеті є лише 10 мільярдів доларів.