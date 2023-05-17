Гривня залежатиме від ситуації на фронті: що буде з курсом долара у червні

Гривня продовжує свою тенденцію на зміцнення. Економіст розповів, що поки що немає причин для коливання на ринку валют.

Як зміниться курс долара до червня

Економіст Олег Гетман у коментарі 24 Каналу розповів, що готівковий курс валюти складає лише 10% від усіх оборотів.

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Олег Гетман Фахівець Економічної експертної платформи Він залежить від панічних настроїв населення, від ситуації на фронті, як вона змінюється, на користь кого. Залежить від спекулятивних настроїв, чорного ринку, наскільки контрабандисти та різні схемники в цьому місяці купують чи продають більше чорної валюти.

Він додав, що до кінця травня долар не буде сильно коливатися й продовжуватиме свій повільний рух до офіційного курсу.

Долар буде стабільний – 36,6 гривні. Я не бачу зараз якихось передумов для шаленого стрибка, немає жодних факторів, які б таке спровокували. Тому, на мою думку, готівковий курс буде знаходитися на тих же показниках, які є зараз, плюс-мінус 1 гривня в різні боки, а в цілому, схоже, що він буде прямувати до офіційного й надалі,

– пояснив економіст.

Від чого залежатиме долар у червні

На думку Олега Гетмана поки що передбачити, яким буде курс долара до липня, важко. Усе залежить від ситуації на полі бою та чорного ринку.

Якщо, наприклад, на фронті ми почнемо звільняти всі території, то готівкова гривня буде далі укріплюватися на фоні підйому настроїв населення і зменшення паніки. Якщо будуть якісь невдачі певні, то населення може ще більше заходити в зберігання валюти. Якщо контрабандисти знайдуть якісь лазівки, то вони можуть збільшити попит на валюту,

– прокоментував фахівець.

Він додав, що ніяких фундаментальних факторів для того, щоб змінився готівковий курс, зараз немає.

Тобто, до нас кожен місяць надходять додатково 3 – 4 мільярди доларів допомоги, це здебільшого гранти, а інколи дешеві кредити. Цієї суми з надлишком вистачає для того, щоб гасити будь-які коливання та невеличкий розвив між експортом і імпортом, в нас трохи мінусовий зараз торговий баланс,

– пояснив Гетман.

Зі слів економіста, коштів цілком вистачає, щоб покрити інтереси банків та населення. Передумов до значного коливання курсу він поки що не бачить.

Який курс долара 17 травня

За останню добу долар знову здешевшав на декілька копійок. У обмінниках, банках та чорному ринку – валюта наближається до офіційного курсу.