Прогноз курсу долара на липень: що буде із валютою

2 липня 2024, 08:00
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Джерело:

Факти ICTV

У липні 2024 року навряд чи будуть різкі зміни щодо курсу долара в Україні. А все тому, що Нацбанк дотримується середньорічного курсу, який був закладений у бюджет.

Що буде із курсом валюти у липні

За словами Олега Пендзина, представника Економічного дискусійного клубу, українцям не слід очікувати значних коливань курсу валюти, зокрема долара, у липні 2024 року. Зокрема, за його прогнозами, у липні курс становитиме приблизно 40,7 гривні за долар.

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Липень, я думаю, буде абсолютно спокійний, тому що Нацбанк, з одного боку, керує курсом, а з другого боку, він відповідає за інфляцію. Тому, чим слабший курс гривні, тим вища інфляція. Інфляція зараз, в принципі, має підскочити, тому що підняли ціни на електрику. А інфляція – це індекс росту споживчих цін. Тобто, Нацбанк, з одного боку, має відповідати за курс, а з другого боку, щоб інфляція сильно не підскочила. Тому, я думаю, що липень буде десь в межах 40,7 гривні, приблизно цей курс,
– каже він.

Тому, за його словами, очікувати непередбачених обставин щодо курсу гривні в липні 2024 року – не слід. А все тому, що у Національного банку України наразі є 39 мільярдів валютних резервів, що дозволить у разі потреби стримати курс національної валюти.

Валютний ринок в Україні

Експерт стверджує, що валютний ринок в Україні наразі працює не в повному обсязі, оскільки єдиним регулятором курсу валют є Національний банк України.

Що таке ринок валюти? Є якась кількість покупців та імпортерів, які приходять і хочуть купити валюту, а є якась кількість продавців валюти, експортерів української продукції, які отримують валюту, і для того, щоб розраховуватися з податками, зі своїми працівниками, вони цю валюту вимушені продавати на торгах. Так працює ринок. А хто на сьогодні в Україні продає валюту на ринку? Тільки Нацбанк. Тобто, по-перше, у нас на сьогоднішній момент в країні як такого валютного ринку немає. Тому що у нас, по суті, єдиним продавцем валюти є НБУ,
– пояснює він.

Відповідно до нього, відсутність валютного ринку означає, що Нацбанк самостійно встановлює валютний курс. Таким чином, загальний курс, визначений Нацбанком, не залежить від реального курсу, який формується на ринку.

Автор: Катерина Добровольська