Прогноз курсу долара на липень: що буде із валютою

У липні 2024 року навряд чи будуть різкі зміни щодо курсу долара в Україні. А все тому, що Нацбанк дотримується середньорічного курсу, який був закладений у бюджет.

Що буде із курсом валюти у липні

За словами Олега Пендзина, представника Економічного дискусійного клубу, українцям не слід очікувати значних коливань курсу валюти, зокрема долара, у липні 2024 року. Зокрема, за його прогнозами, у липні курс становитиме приблизно 40,7 гривні за долар.

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Липень, я думаю, буде абсолютно спокійний, тому що Нацбанк, з одного боку, керує курсом, а з другого боку, він відповідає за інфляцію. Тому, чим слабший курс гривні, тим вища інфляція. Інфляція зараз, в принципі, має підскочити, тому що підняли ціни на електрику. А інфляція – це індекс росту споживчих цін. Тобто, Нацбанк, з одного боку, має відповідати за курс, а з другого боку, щоб інфляція сильно не підскочила. Тому, я думаю, що липень буде десь в межах 40,7 гривні, приблизно цей курс,

– каже він.

Тому, за його словами, очікувати непередбачених обставин щодо курсу гривні в липні 2024 року – не слід. А все тому, що у Національного банку України наразі є 39 мільярдів валютних резервів, що дозволить у разі потреби стримати курс національної валюти.

Валютний ринок в Україні

Експерт стверджує, що валютний ринок в Україні наразі працює не в повному обсязі, оскільки єдиним регулятором курсу валют є Національний банк України.

Що таке ринок валюти? Є якась кількість покупців та імпортерів, які приходять і хочуть купити валюту, а є якась кількість продавців валюти, експортерів української продукції, які отримують валюту, і для того, щоб розраховуватися з податками, зі своїми працівниками, вони цю валюту вимушені продавати на торгах. Так працює ринок. А хто на сьогодні в Україні продає валюту на ринку? Тільки Нацбанк. Тобто, по-перше, у нас на сьогоднішній момент в країні як такого валютного ринку немає. Тому що у нас, по суті, єдиним продавцем валюти є НБУ,

– пояснює він.

Відповідно до нього, відсутність валютного ринку означає, що Нацбанк самостійно встановлює валютний курс. Таким чином, загальний курс, визначений Нацбанком, не залежить від реального курсу, який формується на ринку.