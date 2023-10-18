Настуні тижні без хвилювань: як зміниться курс долара

Після впровадження НБУ керованої гнучкості курсу, долар не змінювався у своїй ціні більше, ніж на 1%. Це дозволило гривні трохи закріпитися.

Як зміниться курс долара

НБУ й надалі продовжує продавати долари задля підтримування гривні. Так, за першу половину жовтня регулятор витратив на це 1,7 мільярда доларів, а у вересні – 2,7 мільярда доларів.

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На думку експертів Інституту, така ситуація продовжуватиметься і надалі. Нині регулятор свідомо зберігає в таємниці терміни першого етапу та подальших кроків зі збільшення коливань гривні щодо долара.

Гнучкість курсу поступово буде збільшуватись, але можливість відмови від керованого курсу гривні наразі серйозно не обговорюється,

– пояснили в Інституті.

Через те, що на початку жовтня НБУ ввів режим керованої гнучкості курсу, він більше не буде фіксованим, а змінюватиметься відповідно до результатів торгів на міжбанку щодня. Регулятор пообіцяв, що коливання на ринку під час першого етапу будуть незначними, а підтримка з боку банку продовжиться.

Прогнози підприємців

Через рік підприємці очікують, що середній обмінний курс буде на позначці 40 гривень. Це свідчить про те, що девальваційні прогнози значно покращилися.

Раніше очікування були такими:

у II кварталі 2023 року – 40,43 гривні;

у I кварталі 2023 року – 42,18 гривні;

у IV кварталі 2022 року – 42,59 гривні.

До слова, зросла частка бізнесменів, які вважають, що обмінний курс у 2024 році не перевищить позначку у 40 гривень – 56,5%.

зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.