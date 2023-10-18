Курс валют у банках

Станом на 18 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара в українських банках становить в середньому 38,05 гривні (без змін проти 17 жовтня), а продаж – 38,15 гривні (без змін).

Зверніть увагу Різкий підйом після тижневого спаду: НБУ підвищив офіційний курс

Купівля готівкового євро в середньому відбувається за 40,40 гривні (+10 копійок), а продаж – в середньому за 40,59 гривні (+9 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,57 гривні (-24 копійки), а продаж – 38,22 гривні (-7 копійок), за даними finance.ua.

(-24 копійки), а продаж – (-7 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40 гривень (-21 копійка), а продаж – 40,77 гривні (+18 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,05 гривні (без змін), а продаж – 38,15 гривні (без змін).

(без змін), а продаж – (без змін). Євро купують за 40,40 гривні (+10 копійок), а продають за 40,59 гривні (+9 копійок).

Яким буде курс цього тижня

Цього тижня банкірка Анна Золотько очікує на поступове зміцнення гривні на готівковому ринку. При цьому ж з високою ймовірністю вартість долара на ВРУ почне помірно зростати, повертаючись до позначок, що фіксувалися на старті режиму керованої гнучкості.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На мою думку, готівковий курс продажу долара буде відчувати тиск з боку загального скорочення попиту та конкуренції з безготівковими каналами придбання валюти населенням. Відтак вартість готівкового долара наступного тижня знаходитиметься в діапазоні 37,80 – 38,20 гривні за долар.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.