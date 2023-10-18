Курс валют в банках
- По состоянию на 18 октября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара в украинских банках составляет в среднем 38,05 гривны (без изменений против 17 октября ), а продажа – 38,15 гривны (без изменений).
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- Покупка наличного евро в среднем происходит по 40,40 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 40,59 гривны (+9 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,57 гривны (-24 копейки), а продажа – 38,22 гривны (-7 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40 гривен (-21 копейка), а продажа – 40,77 гривны (+18 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,05 гривны (без изменений), а продажа – 38,15 гривны (без изменений).
- Евро покупают за 40,40 гривны (+10 копеек), а продают за 40,59 гривны (+9 копеек).
Каким будет курс этой недели
На этой неделе банкирша Анна Золотько ожидает постепенного укрепления гривни на наличном рынке. При этом же с высокой вероятностью стоимость доллара на ВРУ начнет умеренно расти, возвращаясь к отметкам, фиксировавшимся на старте режима управляемой гибкости.
На мой взгляд, наличный курс продажи доллара будет испытывать давление со стороны общего сокращения спроса и конкуренции с безналичными каналами приобретения валюты населением. Следовательно стоимость наличного доллара на следующей неделе будет находиться в диапазоне 37,80 – 38,20 гривны за доллар.